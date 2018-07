VIDEO Študent išiel 32 km pešo do práce: Keď sa to dozvedel jeho šéf, parádne sa mu odvďačil

Walter Carr si našiel prácu vo firme na sťahovanie. Keď mal však v prvý deň nastúpiť do práce, postretla ho obrovská smola. Deň predtým sa mu pokazilo jeho staré auto a nemal sa tým pádom ako presunúť z rodného mesta Homewood do Pelhamu vzdialeného 32 kilometrov. "Mal som začať skoro ráno, ale nenašiel som nijaké spojenie, ako by som sa tam dostal. Vstal som teda o polnoci a vybral sa tam pešo," hovorí Walter.

Zdroj: Youtube/CBS Philly

Počas cesty do Pelhamu ho dvakrát zastavili policajti. Obe hliadky obetavosť mladíka dojala natoľko, že jedna z nich mu kúpila raňajky a tá druhá ho kúsok odviezla. Policajti však neboli jediní, ktorých prekvapil Carrov postoj. Keď sa o jeho ceste do práce dozvedela žena, ktorú mal v ten deň sťahovať, ponúkla mu, aby si oddýchol. "Odmietol som to. Hneď som sa pustil do práce. Neprešiel som predsa taký kus cesty, aby som oddychoval," pokračuje.

Chýr o študentovi sa dostal až do uší majiteľa spoločnosti, pre ktorú začal pracovať, Lukea Marklina. Ten jeho svedomitý a zodpovedný prístup veľmi ocenil. "Nájsť v dnešnej dobe takýchto ľudí je naozaj ťažké. Veď sa mohol vyhovoriť a jednoducho zavolať, že nepríde a hodiť celý problém na nás. Ale on to neurobil," uviedol Marklin. Walterovi sa preto rozhodol kúpiť nové auto a založil pre neho aj fond, na ktorom sa už vyzbieralo 8500 dolárov (7260 eur). "Som v šoku a ďakujem. Vôbec som si nemyslel, že svojím rozhodnutím ísť do práce pešo prekvapím toľko ľudí," usmieva sa mladík, ktorý by mohol byť pre mnohých vzorom.