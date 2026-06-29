Finančná správa spúšťa kontroly: Preverovať bude uplatňovanie zníženej DPH pri sociálnych podnikoch

BRATISLAVA - Finančná správa spúšťa kontrolnú akciu zameranú na preverenie správnosti uplatňovania zníženej 5 % sadzby dane z pridanej hodnoty u platiteľov dane z pridanej hodnoty (DPH) so štatútom registrovaného sociálneho podniku. Kontroly majú overiť, či podniky uplatňujú zníženú sadzbu dane v súlade o zákonom. V pondelok o tom informovala Finančná správa (FS) SR.
Kontrolóri sa zamerajú hlavne na tie sociálne podniky, u ktorých FS identifikovala riziko nesprávneho uplatňovania zníženej sadzby dane. „Dôraz bude kladený najmä na splnenie zákonných podmienok na uplatnenie zníženej 5 % sadzby dane,“ spresnil hovorca FS Daniel Kováč. Znížená sadzba dane sa uplatňuje na tovary a služby, ktoré v rámci aktivít sociálnej ekonomiky dodáva sociálny podnik. Podmienkou je, aby 100 % svojho zisku po zdanení používal na dosiahnutie svojho hlavného cieľa.
Práve na splnenie podmienok použitia 100 % zisku po zdanení od momentu priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku na dosiahnutie hlavného cieľa registrovaného sociálneho podniku sa zamerajú kontrolóri. Skúmať budú aj charakter dodávok najmä s ohľadom na dodávky zabezpečované v združení dodávateľov, prostredníctvom subdodávateľov, respektíve dodávky v refakturačnom reťazci.
Sociálnym podnikom radí, aby si preverili správnosť
FS odporučila registrovaným sociálnym podnikom, aby si preverili správnosť uplatňovania zníženej sadzby dane a v prípade nejasností sa obrátili na odborníkov v oblasti daní a účtovníctva. Dobrovoľné odstránenie zistených nedostatkov ešte pred začatím daňovej kontroly môže prispieť k zníženiu negatívnych dôsledkov vyplývajúcich z porušenia daňových predpisov.
V tejto súvislosti finančná správa pripomína, že v termíne do 30. júna 2026 je možné využiť daňovú amnestiu, ktorou sa upustí od uloženia pokuty v prípade, ak registrovaný sociálny podnik podá dodatočné daňové priznanie k DPH k daňovému priznaniu, na podanie ktorého uplynula lehota do 30. septembra 2025, a v rovnakom období zaplatí vyrubenú sumu alebo rozdiel v sume.