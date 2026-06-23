MIMORIADNE Obrovská tragédia na juhu Slovenska: Počas kúpania sa utopili DVAJA ľudia (†18, †50)!

KOMÁRNO - Obrovská tragédia. V utorok v poobedných hodinách v priebehu pár minút prijala polícia oznámenie o dvoch udalostiach v okrese Komárno. Obe sa týkali topiacich sa osôb na rôznych miestach.
V prvom prípade z doposiaľ presne nezistených príčin 18 ročný chlapec pri plávaní v jazere v obci Sokolce zmizol pod hladinu vody. Chlapca sa podarilo z jazera vytiahnuť avšak napriek úsiliu záchranárov sa ho oživiť nepodarilo.
K druhej tragédii došlo na štrkovisku v Nesvadoch. Pod vodou z doposiaľ presne nezistených príčin zmizol muž pri plávaní pod hladinu vody a viac sa nevynoril. Na mieste sa nachádzal muž, ktorý sa ho snažil spod hladiny vody zachrániť avšak neúspešné. Následne Hasičský a záchranný zbor prehľadávali člnom štrkovisko, pričom vytiahli z vody telo 50 ročného muža bez známok života.
"V oboch prípadoch obhliadajúci lekár predbežne vylúčil cudzie zavinenie a nariadil vykonať zdravotno-bezpečnostnú pitvu. Poverený príslušník PZ prijal trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu usmrtenie," uviedla polícia.
"V priebehu dvoch dní došlo k trom tragickým udalostiam na vodných tokoch a vodných plochách, ktoré si vyžiadali ľudské životy. Preto apelujeme na každého jedného z vás! Neriskujte, nepreceňujte svoje schopnosti, nechoďte do vody pod vplyvom alkoholu, nenechávajte deti bez dozoru ani na okamih ! Správajte sa zodpovedne," dodali.