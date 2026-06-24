Vláda sa presúva do Malcova: Na stole budú kľúčové problémy regiónu

BRATISLAVA - Vláda SR uskutoční v stredu ďalšie výjazdové rokovanie, jeho miestom bude obec Malcov v okrese Bardejov. Kabinet sa bude zaoberať analýzou sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov v okresoch Bardejov, Poprad, Levoča a Snina. Kabinet sa má zamerať na konkrétne opatrenia pre rozvoj regiónov „od Tatier po Poloniny“.
„Medzi hlavné témy patria zdravotníctvo, doprava, zamestnanosť, rozvoj cestovného ruchu, podpora samospráv, investícií či zvyšovanie kvality života obyvateľov,“ priblížil Úrad vlády (ÚV) SR. Upozornil na výrazný rozvojový potenciál severovýchodného Slovenska, umocnený prírodnými krásami, historickými pamiatkami, ale aj existenciou priemyselných centier. „Cieľom vlády je podporiť projekty, ktoré pomôžu lepšie využiť silné stránky regiónu a zároveň reagovať na jeho rozvojové potreby,“ oznámil ÚV SR v súvislosti s rokovaním, na ktorom budú prítomní aj zástupcovia samospráv, akademickej obce a inštitúcií z regiónu.
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V rámci informatívnych správ 148. zasadnutia vlády dostanú ministri na stôl správu o plnení úloh z Vízie spoločných postupov pri budovaní moderného pôdohospodárstva v horizonte roka 2035. Na základe potrebných opatrení, ktoré vízia sformulovala, bolo stanovených 33 úloh jednotlivým organizačným útvarom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Ministerstvo životného prostredia SR predloží štúdiu, ktorá sa zaoberá možnosťou rozvoja spolupráce Slovenska s Kazachstanom a Uzbekistanom v oblasti geologického prieskumu kritických nerastných surovín. Podľa záverov envirorezortu by sa mohli vytvoriť vhodné podmienky na realizáciu spoločných odborných, výskumných a vzdelávacích aktivít.