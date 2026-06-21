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Požiar skladu sa vymkol spod kontroly! Los Angeles vyhlásilo mimoriadnu situáciu

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(Zdroj: reprofoto x/Right_Now_Views)
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TASR

LOS ANGELES - Starostka amerického mesta Los Angeles Karen Bassová v sobotu vyhlásila mimoriadnu situáciu v súvislosti s rozsiahlym požiarom v chladiarenskom sklade v štvrti Boyle Heights, ktorý horí už niekoľko dní. Opatrenie má mestu umožniť rýchlejšie získať štátne zdroje a podporu potrebnú na zvládnutie požiaru, informovala agentúra AP.

Podľa starostky mesto a okres otvorili priestory pre rodiny hľadajúce útočisko pred znečisteným vzduchom. „Budeme pracovať nepretržite a urobíme všetko pre to, aby sme tento požiar úplne uhasili,“ uviedla Bassová v tlačovej správe. Požiar v súkromnom chladiarenskom sklade vypukol v stredu popoludní. Úrady nariadili obyvateľom, aby sa okamžite ukryli, keďže existovalo riziko úniku nebezpečných látok. Zároveň ich vyzvali, aby zatvorili okná, dvere a vetracie otvory, vypli klimatizáciu a presunuli sa do vnútra svojich obydlí.

Šéf hasičského zboru Jaime Moore na tlačovej konferencii uviedol, že hasiči už zabezpečili nebezpečné chemikálie a teraz sa venujú biologickej hrozbe.V sklade sa nachádza približne 38 miliónov kilogramov mrazených potravín, čo výrazne komplikuje zásah. „Je pre nás veľmi ťažké sa tam dostať, pretože v budove je nulová viditeľnosť. Naši hasiči tam nemôžu len tak vojsť a začať presúvať palety,“ povedal Moore. Bassová zdôraznila, že prioritou je ochrana zdravia obyvateľov a zabránenie ekologickej havárii. Mesto sa podľa nej snaží zabezpečiť odbornú likvidáciu toxických materiálov, ktoré by mohli ohroziť širšie okolie.

Viac o téme: PožiarSkladLos AngelesBoyle Heights
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