Polícia pátra po 30-ročnom Richardovi: Z domu odišiel ráno, odvtedy o sebe nedal vedieť

BRATISLAVA - Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I pátrajú po nezvestnom 30-ročnom Richardovi Bratinkovi z Bratislavy. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.
Muž je nezvestný od stredy (3. 6.) od ranných hodín, keď opustil byt na Holého ulici v Bratislave a odvtedy o sebe nepodal žiadnu informáciu a miesto jeho súčasného pohybu alebo pobytu nie je známe.
Nezvestný je 178 centimetrov vysoký, štíhlej postavy, má čierne stredne dlhé kučeravé vlasy, zelené oči a neupravenú bradu. Tetovania má na ľavom predlaktí, na pravej ruke rôzne ornamenty a na krku zozadu ma vytetovaný nápis. Oblečenú mal bordovú mikinu, čierne nohavice, biele tenisky, hnedú šiltovku, hnedú koženú ľadvinku, čierne slnečné okuliare.
Polícia vyzýva ľudí, aby informácie k súčasnému pobytu a pohybu nezvestného občana oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.