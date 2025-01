Za dva mesiace má na svedomí 51 krádeží! Polícia zločinca už zadržala

(Zdroj: facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)

Obvinený muž mal podľa polície kradnúť na viacerých miestach v Žiari nad Hronom. "Až 51 krádeží sa mal dopustiť za obdobie od konca mesiaca november 2024 do dňa, keď bolo kriminálnou políciou jeho konanie zastavené a bol zadržaný. Objektom jeho krádeží boli rôzne obchodné reťazce potravín či drogérie," priblížila polícia. Muž bol po zadržaní umiestnený do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ už spracoval podnet na návrh vzatia obvineného do vyšetrovacej väzby.