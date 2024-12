Obec na východe smúti za opatrovateľkou Máriou (†54): Malého vnúčika si už neužije, zomrela kvôli opitému šoférovi

(Zdroj: Facebook, Facebook/Freiwillige Feuerwehr Gattendorf)

Incident sa stal v piatok okolo štvrtej hodiny ráno na severovýchodnej diaľnici A6 v obci Parndorf (okres Neusiedl am See). Do nehody boli zapojené tri osobné autá. Vodič z Viedne (28), ktorý jazdil pod vplyvom alkoholu narazil do vozidla 38-ročného slovenského občana, ktoré sa po zrážke niekoľkokrát prevrátilo a skončilo v ľavom jazdnom pruhu, informuje rakúsky denník Heute.

Do tohto vozidla malo vraziť ďalšie auto, ktoré sa už zrážke nedokázalo vyhnúť. Práve v tomto aute mala sedieť na zadnom sedadle 54-ročná Mária, ktorú zo zadného sedadla vymrštilo. Žena následkom vážnych zranení na mieste zomrela. V Rakúsku pracovala ako opatrovateľka už dve desaťročia a zrejme sa vracala domov na Slovensko po vianočnej službe.

Mária pochádzala z obce pri Prešove, kde aj žila. “Komu mohla, tomu pomohla,” spomínajú na ňu ľudia z celej dediny. “Veľmi sa tešila zo svojho malého vnúčika Tobiaska,” povedala pre Plusku suseda 54-ročnej opatrovateľky.

„Milé opatrovateľky, milí opatrovatelia, tesne po Vianociach nás hlboko zasiahla ďalšia tragická nehoda na diaľnici A6 pri Potzneusiedl, pri ktorej jedna z našich kolegýň prišla o život a ďalšie osoby utrpeli zranenia. Táto tragédia, spôsobená nezodpovednosťou vodiča v protiidúcom aute, nám opäť pripomína nebezpečenstvá, ktorým denne čelíme počas ciest na turnusy a späť,“ uviedla Iniciatíva za zlepšenie podmienok v 24-hodinovom opatrovaní s tým, že rodine zosnulej vyjadruje úprimnú sústrasť, podporu a blízkosť v týchto ťažkých chvíľach.

Polícia na mieste podrobila vodičov dychovej skúške, no pri mladom vodičovi, ktorý spôsobil nehodu neverila vlastným očiam. Nafúkal 0,7 promile a nebol držiteľom vodičského oprávnenia.