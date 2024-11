Logistický park v obľúbenej prírodnej lokalite pri Sekuliach? Obyvatelia sú proti! Vedenie obce petíciu neuznáva

(Zdroj: Facebook/Zastavme zničenie prírody Mláky-Sekule)

SEKULE - Obec Sekule a jej okolie čelí vážnemu rozhodnutiu, ktoré môže výrazne zmeniť charakter miestnej prírody. Lokalita Mláky, známa svojimi jazierkami obklopenými lesmi, kde sa nachádzajú vzácne biotopy a chránené druhy, by sa mohla premeniť na obrovský logistický park. Rozhodnutie o zmene územného plánu, ktoré umožní tento projekt, má padnúť už v prvej polovici decembra.

Podľa návrhu by sa v lokalite Mláky mal vybudovať Strategický park o rozlohe 100 hektárov, pričom až polovica plochy má byť zastavaná. Investor plánuje vytvoriť prepracovanú cestnú infraštruktúru, kanalizáciu a ďalšie zázemie, čo by však zásadne zmenilo ráz krajiny. Kým miestni obyvatelia doteraz využívali lokalitu na rekreáciu, nová výstavba by znamenala veľkú stratu prírodného prostredia. Informuje o tom Denník N.

„Takzvané prioritné biotopy sa môžu poškodiť iba po preukázaní vyššieho verejného záujmu. Zámer je veľký, haly, cestná sieť, betónové plochy, kanalizácie, vplyv na územie bude obrovský,“ hovorí bývalý riaditeľ Správy CHKO Záhorie Tomáš Olšovský.

Spísali petíciu

Obyvatelia Sekúľ sa proti projektu ohradili petíciou, ktorú podpísalo takmer 5 500 ľudí. Vedenie obce však označilo petíciu za neopodstatnenú a v rozpore s ústavou, pričom platnými uznalo len 606 podpisov. Starosta obce tvrdí, že petícia by obmedzovala vlastnícke práva majiteľov pozemkov. Právnici a ochranári však argumentujú, že Ústava SR súčasne chráni prírodu a zdravie obyvateľov pred nadmerným poškodením.

(Zdroj: Facebook/Zastavme zničenie prírody Mláky-Sekule)

Kritiku vyvolalo aj rozhodnutie Okresného úradu v Senici, ktorý posúdenie zmien územného plánu na životné prostredie vyhodnotil ako zbytočné. Urobil tak napriek odporúčaniu nadriadeného úradu v Trnave, ktorý to považoval za nevyhnutné. Podľa ochranárov ide o závažné porušenie zákona.Na lokalite Mláky sa podľa ochranárov nachádzajú biotopy európskeho významu, vrátane vzácnych druhov, ako je pupkovník obyčajný a krivec český.

Obec očakáva výhody, občania sú skeptickí

Vedenie obce Sekule v projekte vidí potenciál pre zlepšenie ekonomickej situácie, vznik nových pracovných miest a oživenie podnikania. Obyvatelia však oponujú, že v regióne je vysoká zamestnanosť a logistický park neprinesie potrebné benefity. „Ľudia by radšej videli golfpark alebo akvapark, ale logistický park odmietajú,“ hovorí Elena Strážnická zo Sekúľ.

Investor zatiaľ nezverejnil konkrétne plány, aké firmy by v parku pôsobili ani koľko pracovných miest by vytvorili. Tvrdí, že park by mal zahŕňať aj rekreačné plochy a dopravné riešenia na zníženie dopadu na okolie.

Definitívne rozhodnutie bude na obecnom zastupiteľstve, ktoré musí schváliť zmeny v územnom pláne. Do hry vstupujú rôzne záujmy – od ochrany prírody cez tlak investorov až po hlasy miestnych obyvateľov. Výsledok bude mať dlhodobé následky na životné prostredie aj charakter obce Sekule.