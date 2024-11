AKTUÁLNE Koalícia dala huliakovcom odpoveď: Jasné podmienky! Ak chcú moc, tak jedine TAKTO

Rudolf Huliak a Tomáš Taraba (Zdroj: Úrad vlády SR)

Podľa očkakávania vládna trojka hovorila o trojci poslancov okolo Rudolfa Huliaka a situácii, v ktorej sa ich pričinením koalícia ocitla. V stanovisku, ktoré vydali po skončení koaličnej rady im odkázali, že tým poslancom, ktorí prejavujú záujem podieľať sa na plnení Programového vyhlásenia vlády SR, bude okamžite po skončení koaličnej rady poskytnutá detailná informácia o spoločnom postupe vládnej koalície na nasledujúcej schôdzi ako aj dohodnutých rozhodnutiach.

Zároveň im dali jasne najavo, že akékoľvek ich úvahy trojice o podiele na vládnej moci považujú za legitímne a možné len v rámci existujúcej politickej štruktúry – vládnej koalície parlamentných strán SMERU – SSD, Hlasu – SD a SNS. "Základom pre rokovanie o akejkoľvek podobe účasti uvedených pánov poslancov na vládnej moci je preto podľa koaličnej rady návrat pánov poslancov R. Huliaka, I. Ševčíka a P. Ľuptáka do klubu poslancov NR SR za SNS. Len plnohodnotné členstvo v tomto klube umožňuje viesť vedeniu SNS rozhovory o personálnych návrhoch spadajúcich do politického portfólia SNS," uviedli a dodali, že "akýkoľvek iný postup ako v rámci existujúcej politickej štruktúry môže vyvolávať podozrenie z konania zakladajúceho trestnoprávnu zodpovednosť."

Toho, že by im neprešli zákony, sa Smer, Hlas a SNS neobávajú. "Vládna koalícia disponuje parlamentnou väčšinou potrebnou na schvaľovanie návrhov zákonov, personálnych návrhov a návrhov uznesení obsiahnutých v návrhu programu zajtrajšej schôdze," uviedli.

Koalícia sa zároveň rozhodla Rudolfa Huliaka podržať vo funkcii šéf výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Huliak chce ministerstvo, to Tarabovo

Rudolf Huliak ešte v nedeľu večer zverejnil video, kde zdôraznil, že bude „za každú cenu“ trvať na obsadení ministerstva životného prostredia nominantom svojej strany. „Huliak si dá svojho ministra z Národnej koalície, ktorý konečne urobí v rezorte životného prostredia poriadok, a budeme na tom jednoducho trvať,“ odkázal poslanec, ktorý je po odchode z klubu SNS nezaradený. Súčasne tiež skritizoval aktuálneho ministra, nominanta SNS Tomáša Tarabu. Taraba už vopred avizoval, že sa ministerstva vzdať nemieni. "Nedovolím, aby vláda skĺzla do toho, aby tu niekto vydieral, že my vás budeme podporovať, ak niečo. Nás také 'ak niečo' absolútne nezaujíma," vyhlásil šéf envirorezortu. Tieto vyostrené výroky len priliali olej do ohňa.

Rudolf Huliak (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Koalícia sa nachádza v ťažkej situácie už niekoľko týždňov. Všetko začalo tým, že trojica poslancov Rudolf Huliak, Ivan Ševčík a Pavol Ľupták vystúpila z poslaneckého klubu SNS, pôsobiť sa rozhodli ako nezaradení a deklarovali podporu vláde Roberta Fica. Od začiatku však mali svoje požiadavky. Rudolf Huliak chcel chodiť na koaličné rady, zároveň začal prejavovať ambície mať jedno z ministerstiev. Minulý týždeň sa s trojicou okolo Rudolfa Huliaka stretol aj premiér Robert Fico, no k dohode dospieť nemali. Huliak najskôr nedefinoval, o aký rezort by mal záujem. O tom, že chce práve ministerstvo životného prostredia, prehovoril až cez víkend.

Bez huliakovcov má koalícia v parlamente najtesnejšiu možnú väčšinu 76 poslancov. Iba nedávno sme boli svedkami problémov, ktoré im to spôsobovalo: Aby mal dostatok hlasov, do parlamentu sa dokonca musel dostaviť poslanec strany Hlas-SD Ján Blcháč, ktorému bola diagnostikovaná rakovina s podstupuje liečbu, ktorá zahŕňa ožarovanie aj chemoterapiu.

V kuloároch sa čoraz častejšie skloňujú predčasné voľby, koaliční aktéri však takúto možnosť zatiaľ odmietajú.