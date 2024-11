AKTUÁLNY ONLINE Slovensko zasiahlo husté sneženie! Vodiči, pozor: Hrozí obmedzenie dopravy

(Zdroj: FB/Dopravný servis)

Aktualizované 18:01 Aktuálne podľa portálu Svere Weather Slovakia sneží vo vyšších polohách od 800 m.n.m a viac. Zajtra sa však už má otepliť. "Následne v stredu dorazí studený front, čo vytvorí podmienky na sneženie aj v nižších polohách," poznamenali na sociálnej sieti.

Aktualizované 18:00 Sneží už aj na Popradskom plese.

Aktualizované 17:56 Husto snežilo aj vo Vysokých Tatrách. Veľká vrstva snehu napadala vo Vyšných Hágoch.

Aktualizované 17:55 Husté sneženie je aj na Orave. Vodiči nevidia na meter.

Aktualizované 17:00 Sneh už napadol na Čertovici. Stojí sa v kolónach.

Priaznivci zimy sa majú načo tešiť. Došlo totiž k miernej zmene vývoja počasia a už dnes v noci na naše územie bude postupovať studený front, ktorý so sebou prinesie sneženie. Informuje o tom portál imeteo.sk. Sneh môžu očakávať predovšetkým na horách. Horské priechody, ktoré sa nachádzajú na strednom Slovensku, môže pokryť vrstva čerstvého snehu, ktorá môže skomplikovať dopravu. Vodiči musia počítať s tým, že horské priechody môžu byť obmedzené.

archívne video

Husté sneženie komplikuje dopravu v Belgicku (Zdroj: Tip čitateľa)

Snežiť by malo od nadmorskej výšky 600 metrov, avšak tam by ešte nemala vznikať súvislá vrstva snehu. Pokrývka sa vytvorí až od 800 metrov. Aktuálne podľa predikcií majú na našom území spadnúť počas nasledujúcich hodín približne 10cm snehu. Na východnom Slovensku by mala byť hranica sneženia nižšia a môže sa sneh objaviť aj v nižších polohách.

Zlému počasiu sa však nevyhnú ani ďalšie nižšie položené oblasti. Na naše územie sa totiž od západu nasunie aj ďalšie zrážkové pole, ktoré bude výraznejšie, než sa predpokladalo. V nížinách tak môžeme očakávať zrážky vo forme dažďa.