Konsolidácia sa dotkne aj štátnych zamestnancov: O prácu prídu tisícky úradníkov! Takáč avizuje veľké prepúšťanie

BRATISLAVA – Súčasťou konsolidácie verejných financií má byť aj zredukovanie zamestnancov na ministerstvách a vo vládnych inštitúciách. Tých je aktuálne približne 50-tisíc, pričom prepúšťanie sa má dotknúť desať percent z nich a o prácu by tak čoskoro malo prísť až 5-tisíc ľudí. Škrty už avizoval minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD), ktorý potvrdil, že jeho rezort zredukuje počet úradníkov o desať percent do konca tohto roka.

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) pri predstavení konsolidačného balíka oznámil, že prepúšťanie sa dotkne približne päťtisíc štátnych úradníkov, čo by malo ušetriť približne 124 miliónov. Škrty už v relácii STVR Sobotné dialógy potvrdil aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč.

„Nie je to úplne jednoduché zoberte si, že PPA, kde majú veľký reálny problém s množstvom peňazí, ktoré musíme vyčerpať, zoberiem tam 60-70 ľudí, spôsobí mi to veľký problém. Čiže snažíme sa to tak optimalizovať, aby sme to čo najmenej bolestné pre niektoré organizácie spravili. Sú to desiatky až stovky ľudí za ministerstvo pôdohospodárstva,“ priblížil Takáč.

Ceny potravín klesnú

Minister sa vyjadril tiež k cenám potravín, ktoré podľa neho jednoznačne klesnú, a to vďaka zníženej sadzbe dani z pridanej hodnoty (DPH). "Čo sa týka zníženia cien potravín, tie sa jednoznačne znížia. Mali sme tlačovú konferenciu s premiérom a zástupcami obchodných reťazcov, ktorí deklarovali, že zníženú DPH premietnu do konečných cien pre spotrebiteľa. Dohodli sme sa s nimi na tom, že spravíme spoločné stretnutie od prvovýrobcov aj potravinárov. Budeme riešiť otázku celého balíka základných potravín a budeme robiť aktivity, aby to bolo čo najciteľnejšie pre konečného spotrebiteľa," uviedol Takáč.

Poslanec za opozičné KDH Marián Čaučík uviedol, že ceny sa zvýšia práve pre konsolidačné opatrenia. "Cenu tvoria náklady a zisk. Zisk v maloobchode ja asi na úrovni dvoch percent, čo je veľmi malý zisk. Konsolidačným balíkom sa im zvýšia náklady na pohonné hmoty, tovary či služby," uviedol s tým, že podnikatelia budú mať zvýšenú záťaž aj pre novú daň z finančných transakcií.

KDH vidí problém aj v zrušení rodičovského dôchodku. Taktiež je za zachovanie daňového bonusu pre rodičov. Čaučík spomenul opatrenia navrhované KDH, pričom jedným z nich je prepúšťanie zamestnancov vo verejnej správe. Vládu kritizoval aj za to, že na sebe šetrí len na úrovni piatich percent, pričom zvyšok majú zaplatiť občania.