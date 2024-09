AKTUÁLNE Parlament odvolal Michala Šimečku z funkcie podpredsedu NR SR: Prvá reakcia lídra PS

Michal Šimečka (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)

Mimoriadna schôdza k odvolávaniu Šimečku sa konala minulý týždeň. Iniciovali ju poslanci za Smer-SD a SNS. Odvolať Šimečku chceli pre podozrenia z čerpania štátnych dotácií osobami, ktoré sú mu blízke, aj z manipulácie pri prideľovaní dotácií. Vyčítali mu aj organizáciu protestov proti vedeniu rezortov kultúry a spravodlivosti, v ktorých podľa nich Šimečkova rodina stráca finančné zázemie.

Šimečka kritiku odmietol. Návrh na odvolanie označil ako pomstu za dobrú opozičnú prácu. Poslanci za opozičné PS, SaS, KDH aj hnutie Slovensko už vopred avizovali, že sa nezúčastnia na hlasovaní.

Reakcia Michala Šimečku

Predseda PS Michal Šimečka odkázal premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD), že ho mohol odvolať z funkcie podpredsedu Národnej rady (NR) SR, ale nemôže odvolať lídra opozície. Šimečku v utorok parlament z funkcie odvolal.

Šimečka v reakcii uviedol, že chce Fica poraziť vo voľbách. "Teším sa, ako vás porazím vo voľbách. Teraz mám na to o niekoľko hodín denne viac času," odkázal šéf PS v stanovisku. Zároveň poukázal na problémy, ktoré podľa neho vláda nerieši. "Tak ma odvolali. Dnes sa všetky problémy Slovenska vyriešia. Zlacnejú potraviny, učiteľky a zdravotné sestry budú mať vyššie platy, naše deti prestanú utekať do zahraničia, do Košíc prídete po diaľnici a aj tá voda z pivníc sa vypumpuje sama," skonštatoval. "Gratulujem Robertovi Ficovi, síce mu to trvalo vyše 30 rokov 'poslancovania' a 'premiérovania', ale konečne našiel svätý grál, ako vládnuť pre ľudí na Slovensku," doplnil Šimečka.

Poslanci Smeru trvajú na dôvodoch na odvolanie

Poslanci Národnej rady SR za Smer-SD pred hlasovaním trvali na tom, že predseda PS Michal Šimečka má odísť z funkcie podpredsedu parlamentu. Celý poslanecký klub Smeru-SD bude hlasovať za jeho odvolanie. Skonštatoval to predseda klubu Ján Richter. Verí, že koalícia bude postupovať jednotne.

Diskusia v pléne potvrdila podľa Richtera opodstatnenie a odôvodnenie odvolania Šimečku. Viaceré vystúpenia v rozprave podľa neho konkretizovali netransparentný postup pri niektorých dotáciách. Myslí si, že sa tým budú musieť zaoberať aj kontrolné úrady. "Dôvody sú závažné, vôbec neboli vysvetlené, naopak, podozrenie sa ďalej posilňuje," doplnil podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD).

Odvolávanie Michala Šimečku: Nemôže vykonávať funkciu podpredsedu NRSR nezávisle a zodpovedne, tvrdí Gašpar (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Gašpar tiež priblížil, že po odvolaní Šimečku nastane problémová situácia pri technickom zabezpečovaní schôdzí parlamentu. Aktuálne je okrem Šimečku a Gašpara vo vedení parlamentu Peter Žiga (Hlas-SD), ktorý je poverený jeho vedením, a podpredseda NR SR Andrej Danko (SNS). Gašpar zopakoval, že jedno miesto podpredsedu NR SR patrí opozícii. Koalícia preto očakáva, že po odvolaní Šimečku príde PS s návrhom, koho zvoliť namiesto neho.