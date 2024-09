Predpoveď SHMÚ na pondelok: Povodňová vlna neutícha! Bratislavský Dunaj by mal v noci dosiahnuť 3. stupeň!

(Zdroj: Topky/Ramon Leško/TASR/Daniel Stehlík/SHMÚ)

BRATISLAVA - Na väčšine Slovenska sa aj v pondelok (16. 9.) očakáva intenzívny dážď. Meteorológovia vydali pre viaceré okresy výstrahy prvého až tretieho stupňa. Platia predbežne do pondelka 18.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.

Predpoveď meteorológa Cyrila Simana pre Západné Slovensko na najbližšie dni (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

"Po vybrežení niektorých menších tokov v Malokarpatskej oblasti a na Záhorí boli a sú zaplavené územia v ich blízkosti, aj intravilány obcí (obr. 1 a 2). V najbližších hodinách by mala voda pozvoľna opadávať," informovalo SHMÚ v príspevku na sociálnej sieti. Po ustatí zrážok na zvyšku územia odborníci pozorujú aj pokles vodných hladín na menších tokoch a v horných úsekoch väčších tokov - Kysuce, Rajčanky, stredného Váhu a Nitry. "Podľa predpokladaného vývoja počasia očakávame ďalšiu vlnu zrážok od severovýchodu počas pondelka, bude ale menej výrazná ako tie predchádzajúce. Vzhľadom na stav nasýtenia, pri výskyte intenzívnejších zrážok je možnosť opätovného vzostupu hladín," uviedlo ďalej SHMÚ.

Aktuálna hydrologická situácia a jej vývoj v najbližších hodinách V týchto chvíľach prší už len na juhozápade územia... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Sunday, September 15, 2024

Pozornosť sa sústredí na Moravu a Dunaj, kde v uplynulých hodinách zotrvával výrazný vzostup hladín. Stúpanie hladín sa zmierni na hornom úseku Moravy (Kopčany a Moravský Sv. Ján), no v ďalších profiloch bude vzostup naďalej výrazný. "Po zohľadnení najnovších podkladov predpokladáme kulminácie v hornej časti slovenského úseku Dunaja a na Morave v utorok v ranných hodinách, na úrovni 3. SPA. Hladina Dunaja v Bratislave by mala s určitosťou presiahnuť 900 cm, kulminovať by mala na úrovni približne 930 cm," dodalo SHMÚ.

(Zdroj: Facebook/SHMU)

Stále platia výstrahy pred dažďom

Ako informuje TASR, meteorológovia vydali pre viaceré okresy výstrahy prvého až tretieho stupňa. Výstrahy tretieho stupňa pred dažďom sa týkajú okresov Malacky, Senica, Skalica a Myjava. V lokalitách sa očakávajú zrážky s úhrnom 230 milimetrov (mm). Výstrahy druhého stupňa zase platia pre väčšinu okresov Trenčianskeho kraja a okresy Bratislava, Pezinok, Senec, Trnava, Hlohovec, Piešťany, Topoľčany, Žilina, Čadca, Kysucké Nové Mesto a Bytča. Výstrahy prvého stupňa platia pre celý Banskobystrický kraj, väčšinu Nitrianskeho a Žilinského kraja a niektoré okresy Trnavského, Trenčianskeho, Prešovského i Košického kraja.

Tretí stupeň povodňovej aktivity na rieke Kysuca (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

Neutíchnu ani povodne

Meteorológovia okrem dažďa upozornili aj na hroziace povodne. Vydali preto hydrologické výstrahy prvého až tretieho stupňa. Tie najvyššie sa týkajú okresov Skalica, Senica, Malacky, Bratislava, Senec, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, Čadca a Kysucké Nové Mesto. V pondelok treba na západnom Slovensku rátať aj so silnejším vetrom. Pre viaceré okresy Trnavského, Nitrianskeho a Bratislavského kraja sú vydané výstrahy.