Čachtický polmaratón prinesie viaceré dopravné obmedzenia

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

archívne video

Úplná uzávera cesty I/18 Strečno (Zdroj: TASR/Erika Ďurčová)

Obmedzenia v doprave potrvajú v sobotu od 14.50 h do približne 16.30 h. Na čiastočnú uzáveru cesty II/504 od kostola sv. Ladislava v Čachticiach po koniec obce v smere na obec Častkovce sa musia vodiči pripraviť od 14.50 do 15.15 h a na uzáveru cesty III/50423 od kostola sv. Ladislava v Čachticiach po začiatok obce Višňové od 15.15 do 16.30 h. Polícia v tejto súvislosti prosí vodičov o ohľaduplnosť, rešpektovanie jej pokynov a pokynov organizátorov.