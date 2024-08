AKTUÁLNE Šokujúce novinky z SND: Šéfka baletu, ktorú vyhodil Drlička, už má byť späť vo funkcii!

(Zdroj: TASR – Jakub Kotian)

Informáciu priniesol portál plus7dni. Poláková od roku 2005 pôsobila v Štátnom balete vo Viedni, kde sa vypracovala až na post vedúcej sólistky. Do SND prišla po výberovom konaní v januári 2022. V polovici júla tohto roka však prišla správa, že vtedajší riaditeľ SND Matej Drlička ju odvolal. Vysvetľoval to podozreniami zo šikanovania a napätou situáciou v balete. „Žiaľ, mediácia nepriniesla očakávané riešenia, naopak, problémy sa zostrovali, a tak som bol nútený Ninu Polákovú z pozície riaditeľky baletného súboru odvolať. Toto rozhodnutie patrilo medzi tie najťažšie, aké som za svoj profesionálny život musel urobiť, ale považujem ho v danej situácii za jediné správne,“ povedal v to čase.

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová tento jeho krok kritizovala. Podľa nej Drlička porušil štatút SND, keď Polákovú odvolal bez toho, aby ministerstvo informoval. Šimkovičová nakoniec z funkcie odvolala minulý týždeň samotného Drličku. Keď rezort kultúry vysvetľoval dôvody, pripomenul práve aj okolnosti, za akých skončila vo funkcii Poláková.