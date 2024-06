Na Slovensko sa valí pohroma: Meteorológovia upozorňujú na veľké krúpy, supercelárnu búrku a silný vietor!

Búrkový systém sa na naše územie presúva z Rakúska a Česka, v Českej republike padali krúpy o veľkosti 10 cm (Zdroj: iradar, ČHMÚ)

Pred príchodom studeného frontu vrcholil v piatok príliv teplého vzduchu. Dodatočná vlhkosť spôsobila, že vzniklo ideálne prostredie pre rozvoj búrkových mračien. Prvé búrky sa objavili už v skorých ranných hodinách na juhozápade Slovenska. Podľa odborníkov sa postupne zo západného Slovenska presúvajú smerom na severovýchod, informuje imeteo.sk.

Po roku opäť spustili na hladinu Štrbského plesa člnky (Zdroj: TASR/Adriána Hudecová)

Nebezpečný búrkový systém sa presúva z Českej republiky, platí výstraha 2. stupňa

Podľa našich susedov z Českej republiky ale aj Poľska je búrkový systém veľmi nebezpečný a môže spôsobovať aj škody. Slovenský hydrometeorologický ústav informuje, že búrky hrozia na väčšine územia Slovenska.

Výstraha druhého stupňa sa týka Košického a Prešovského kraja, taktiež okresov Brezno, Revúca a Rimavská Sobota. Platí do 22.00 h. Búrky tam môže sprevádzať prudký lejak s intenzitou 30 až 50 milimetrov za 30 minút, nárazový vietor do 110 kilometrov za hodinu a krúpy. "Výskyt sprievodných javov je v danom ročnom období a oblastiach zriedkavý, ich intenzita je nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia materiálnych škôd je vysoká," upozornil SHMÚ.

Pre niektoré okresy Banskobystrického kraja a celý Žilinský, Nitriansky a takmer celý Trenčiansky kraj vydali meteorológovia výstrahu prvého stupňa pred búrkami. Platí predbežne do 18.00 h.

Zobraziť galériu (3) SHMÚ rozšírilo meteorologické výstrahy aj na stredné Slovensko (Zdroj: SHMÚ.sk)

Chladnejší vzduch k nám prúdi z Karpatskej kotliny od severu a zmierňuje tak už niekoľko dní trvajúce horúčavy. Búrky môžu byť sprevádzané silným vetrom, prívalový dážď a vylúčené nie je ani krupobitie. V Českej republike včera zaznamenali jedny z najintenzívnejších búrok roka.

Veľkosť krúp bola rekordná, hasiči zaznamenali stovky výjazdov

Krúpy na niektorých miestach mali veľkosť takmer 10 cm a hasiči mali plné ruky práce s odstraňovaním škôd a odčerpávaním vody. Zaznamenali stovky výjazdov a silný nárazový vietor o rýchlosti až 90 km/h lámal stromy, strhával strechy a niekoľko domov a ulíc zostalo pod vodou. Zatopená zostala aj Filharmónia v Brne. Pod vodou skončili aj hudobné nástroje, ktoré museli presunúť.

Príchod silných búrok očakávajú aj v Poľsku. Búrková supercela sa presúva z juhu smerom do stredného Poľska a môže priniesť silné krúpy a nárazy vetra až do 100 km/h.