Publicista Hrabko o českej vláde: Ak sa rokovanie Slovenska s Ukrajinou nezruší, vyznie smiešne

BRATISLAVA - Ak sa plánované spoločné rokovanie členov slovenskej a ukrajinskej vlády 11. apríla v Michalovciach uskutoční, rozhodnutie českej vlády odložiť z dôvodu rozdielnych stanovísk k riešeniu konfliktu na Ukrajine medzivládne konzultácie so Slovenskom bude pôsobiť smiešne. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.

Česká strana neodôvodnila odloženie konzultácií so slovenskou vládou bilaterálnymi problémami, ale rôznymi postojmi ku konfliktu v treťom štáte, na Ukrajine. "Ak to česká vláda nevylobuje u ukrajinskej strany a spoločné slovensko-ukrajinské rokovanie bude, česká vláda vyznie smiešne," upozornil Hrabko. Dodal, že rozhodnutie českého premiéra Petra Fialu pozastaviť spoločné rokovania českej a slovenskej vlády, pôvodne plánované v priebehu apríla, považuje za zásah do slovenskej predvolebnej kampane v čase pred prvým kolom volieb prezidenta.

Český premiér podľa Hrabka v minulosti dokázal v súvislosti s Ukrajinou vyslať dôležitý politický signál, keď krátko po začiatku ruskej agresie osobne vycestoval spolu s poľským a slovinským kolegom do Kyjeva. "Náš štátnik, Eduard Heger, vtedy nevycestoval," pripomenul Hrabko. "To bol naozaj krok hodný politikov. Ale v tomto naozaj inú súvislosť ako prezidentské voľby na Slovensku nevidím," dodal. Prerušené medzivládne konzultácie slovenskej a českej vlády podľa neho možno obnoví až nový český predseda vlády, ktorý na budúci rok vystrieda Fialu.

Zverejnenie novely trestných kódexov, ako aj rozhodnutia Ústavného súdu SR v Zbierke zákonov podľa Hrabka ukončilo polemiky o tom, ako a kedy k nemu dôjde. Za koniec politického boja okolo novely to však nepovažuje. "Aj vládna koalícia môže pristúpiť k rôznym kreatívnym kúskom, ako to už urobil Ústavný súd, keď pozastavil účinnosť zákona, ktorý ešte zákonom ani nebol," poznamenal Hrabko.