RTVS vidí za návrhom zmien snahu o účelové ovládnutie verejnoprávnych médií

Budova RTVS (Zdroj: TASR/Michal Svítok)

Telerozhlas odmieta zdôvodnenie, že zmeny sú potrebné pre jej zaujatosť a neobjektívnosť spravodajstva. "Predložená dôvodová správa k návrhu zákona o Slovenskej televízii a rozhlase uvádza zavádzajúce a neobjektívne informácie, ktoré účelovo skresľujú plnenie verejnoprávnej funkcie RTVS, predovšetkým v oblasti jej nestrannosti, objektivity a vyváženého spravodajstva," poznamenal. Ministerstvo kultúry podľa inštitúcie dosiaľ neuviedlo žiadne konkrétne výhrady podložené dôkazmi, že by si neplnila svoje zákonné povinnosti.

archívne video

Ministerka Šimkovičová po otvorení kreatívneho centra RTVS (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Za účelový považuje RTVS tiež návrh na zmenu voľby riaditeľa. Skritizovala aj zámer zriadiť programovú radu, ktorá má dohliadať na dodržiavanie verejnoprávneho charakteru vysielania. Považuje to za zásah do fungovania a nezávislosti verejnoprávneho média. "Odmietam tvrdenia, že pôvodná tvorba RTVS je nedostatočná," poznamenal šéf RTVS Ľuboš Machaj. Telerozhlas upozornil tiež na to, že návrh sa nekonzultoval s nikým z manažmentu inštitúcie.

Ministerstvo kultúry SR predložilo v pondelok (11. 3.) do skráteného medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Súčasná inštitúcia by sa nemala rozdeliť, navrhuje sa však viacero zmien. Riaditeľa by mala po novom voliť sedemčlenná rada zložená z troch nominantov ministra a štyroch zvolených v parlamente. Vzniknúť má aj programová rada, ktorej väčšinu volí Národná rada SR. Opätovne sa má zaviesť inštitút zmluvy so štátom. Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS) sa chce k legislatívnemu návrhu vyjadriť na tlačovej konferencii, avizovala ju na štvrtok (14. 3.).