Ministerka Šimkovičová reaguje na prevrat v RTVS: Incident počas tlačovky, Danko sa sťažoval na vulgarizmus

V popredí ministerka Martina Šimkovičová počas tlačovej konferencie (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Po tom, čo Ministerstvo kultúry SR predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase, sa vzbúrilo viacero zamestnancov RTVS. Ministri však zmeny podporujú, no opozícia ich kritizuje. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová sa vo štvrtok rozhodla návrh zákona verejne vysvetliť. Sledujte NAŽIVO!

Tlačová konferencia ministerky kultúry SR Martiny Šimkovičovej, podpredsedu NR SR Andreja Danka a ministra Tomáša Tarabu na tému „Návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase"

Na úvod tlačovej konferencie sa ministerka spýtala novinárov, že či je podľa nich na Slovensku všetko v poriadku. Poukázala na to, že v celosvetovom rebríčku dôveryhodnosti médií je Slovensko na 44. mieste dôveryhodnosti zo 46 hodnotených krajín. Nie je podľa nej v poriadku, že vo verejnoprávnom médiu sa cenzurujú isté názory. Poukázala aj na to, že Ľuboša Blahu (Smer-SD) nevpustili do RTVS.

Martina Šimkovičová (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Ministerka okrem toho tiež kritizuje, že súčasťou prijímacích skúšok na VŠMU boli dve zadania týkajúcich sa politikov. Jedným bol názor na ministerku Šimkovičovú a druhým zahranie etudy ohľadom Andreja Danka. „Skúste zistiť, novinári, či je to pravda,“ vyhlásila. Zároveň dodala, že návrh zákona je v súlade s Ústavou SR.

Martina Šimkovičová (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

To, čo my chceme s RTVS, je dialóg. Uviedol to podpredseda NR SR Andrej Danko (SNS). Vláda podľa neho chce, aby RTVS dokázala byť konkurencieschopná a aby jej zamestnanci mali dobré platy. "RTVS by skončila bankrotom, keby ju štát neustále nedotoval," dodal s tým, že chcú, aby spravodajstvo bolo objektívne.

Chcú podľa neho stanoviť transparentné pravidlá pre externé firmy. Danko dodal, že nemajú ekonomickú dôveru v generálneho riaditeľa Machaja, pričom spomenul jeho osobný bankrot. Danko sa počas tlačovej konferencie pohádal aj s jedným zo zúčastnených, ktorý ho mal nazvať "debilom".

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (SNS) vládu primárne nezaujíma spravodajstvo ale vysielacia štruktúra RTVS. Podľa neho sa z RTVS stala "braková komerčná televízia,", ktorá má veľmi nízku dôveryhodnosť ohľadom spravodajstva. RTVS označil za liaheň Progresívneho Slovenska. Novinárov sa spýtal, že či im nevadí, že aktuálneho šéfa RTVS Machaja zvolila predošlá koalícia.

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Podľa generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva kultúry SR Lukáša Machalu nejde o zoštátnenie a ovládnutie televízie. Pri tvorbe návrhu zákona sa podľa jeho slov inšpirovali napríklad v nórskej, španielskej či talianskej schéme fungovania televízie. Programovú radu majú viaceré európske televízie, dodáva.

Lukáš Machala (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Súčasná inštitúcia by sa podľa návrhu zákona nemala rozdeliť, navrhuje sa však viacero zmien, okrem iného aj zmenu názvu (STaR). Riaditeľa by mala po novom voliť sedemčlenná rada zložená z troch nominantov ministra a štyroch zvolených v parlamente. Vzniknúť má aj programová rada, ktorej väčšinu volí Národná rada SR. Opätovne sa má zaviesť inštitút zmluvy so štátom. Návrhom zákona by sa mohol podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) parlament zaoberať už v apríli. V RTVS je okrem iného podľa Fica potrebné sprísniť kontrolné mechanizmy.

Zamestnanci RTVS žiadaju rezort kultúry, aby stiahol návrh zákona

Zamestnanci RTVS žiadajú Ministerstvo kultúry SR, aby stiahlo navrhované zmeny zákona v súvislosti s telerozhlasom. Apelujú na spoločné vytvorenie prostredia pre celospoločenskú diskusiu o budúcnosti verejnoprávneho média ako garanta nezávislej novinárskej a kultúrnej tvorby. Prvý predpoklad vidia vo vytvorení mechanizmu pre "zodpovedné riadenie nezávislé od politickej moci a stabilné financovanie" aj po zrušení koncesionárskych poplatkov. Pod vyhlásenie sa podpísalo už vyše 800 ľudí.

"Praktickým dôsledkom navrhnutých zmien môže byť nástroj na politické ovládnutie RTVS pre akúkoľvek vládnu moc. Pritom slobodné a nezávislé verejnoprávne médiá majú slúžiť všetkým občanom Slovenska, nie mocenským ambíciám ktorýchkoľvek strán," uviedli zamestnanci RTVS vo vyhlásení. Poukázali pritom na navrhované zmeny v zložení a voľbe členov Rady RTVS, zmenu voľby generálneho riaditeľa či plánovaný vznik Programovej rady s kompetenciou "kontrolovať vysielanie a zasahovať do spravodajského aj ďalšieho vysielania".

Vo vyhlásení deklarovali snahu zabezpečiť kvalitnú budúcnosť verejnoprávnych médií na Slovensku. Poukázali aj na vysokú dôveryhodnosť spravodajstva RTVS podľa prieskumov. "Chceme naďalej slobodne tvoriť, zachovávať pluralitu názorov a pracovať bez obmedzení alebo strachu," dodali.

Súčasný generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj považuje návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase za nástroj spolitizovania verejnoprávneho priestoru. "Tento spôsob je vyslovene uzurpátorský," dodal. Za výslovne politický orgán považuje navrhovanú programovú radu, ktorej väčšinu členov má voliť parlament. "Pripomína mi to časy komunizmu a cenzorov," poznamenal.

Šéf RTVS Ľuboš Machaj po otvorení kreatívneho centra (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Odmieta zdôvodnenie, že zmena v RTVS je nevyhnutná v dôsledku zaujatosti a neobjektívnosti spravodajstva, upozorňuje, že tento dôvod vychádza z domnienok predkladateľov, nie relevantných faktov. Neakceptuje ani argumenty, že návrh novej organizácie vychádza z osvedčených zahraničných modelov. "Napríklad poľský model, na ktorý sa predkladatelia odvolávajú, je už v rekonštrukcii," upozornil. Je presvedčený, že jedným z hlavných zámerov návrhu je zbaviť ho mandátu.

Zmena v telerozhlase je potrebná, zhodujú sa ministri

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) uviedol, že na nevyhnutnosti zmien v súčasnej RTVS je v koalícii zhoda, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) sa zároveň pridal ku kritikom obsahu vysielania telerozhlasu. "RTVS neplní svoje verejnoprávne poslanie," povedal.

Najostrejší bol minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS), ktorý zopakoval svoje myšlienky z utorkového (12. 3.) statusu na sociálnej sieti. Kritizuje osobu generálneho riaditeľa Ľuboša Machaja i nehospodárne využívanie drahých externých služieb, najmä však absenciu širšieho názorového spektra v obsahu vysielania.

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"RTVS je roky paródiou vyváženosti a objektívnosti," vyhlásil Taraba, ktorý mieni, že súčasné verejnoprávne médium a jeho spravodajský výstup je ovplyvňovaný politickými väzbami na súčasnú opozíciu. "Úzka skupina ľudí, ktorá končí na kandidátkach PS, si z RTVS urobila stranícke médium. Toto nemá nič s pluralitou. Stanovisko vlády je jasné, Slovenská televízia a rozhlas majú patriť všetkým občanom," zdôraznil. Myslí si, že návrh, ktorý Ministerstvo kultúry SR predložilo v pondelok (11. 3.) do pripomienkového konania, na vláde schvália bez výraznejších zmien.

Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) potvrdila, že zdieľa názor, ktorý panuje v koalícii. "A to, že zmeny vo vedení RTVS podporujeme, pretože RTVS má byť objektívna, nemá sa správať ako súkromné médium," uviedla.

Denisa Saková (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) si vie predstaviť zmenu v RTVS, k návrhu zákona sa však bližšie zatiaľ vyjadrovať nechce, odvoláva sa aj na legislatívny a pripomienkovací proces, ktorý môže modifikovať predloženie znenie. Za dôležité však pokladá najmä to, akým spôsobom je RTVS vedená.

Ďalší zástupca Hlasu-SD vo vláde, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš, tiež upozornil, že návrh je len na začiatku pripomienkového procesu. "Návrh sa preto môže meniť, radi sa vyjadríme k jeho finálnej verzii," uviedol Tomáš. "Faktom je, že RTVS potrebuje zmenu," dodal.

Opozícia protestuje

Progresívne Slovensko upozorňuje, že vláda si chce ovládnutím RTVS vytvoriť vlastný propagandistický kanál. Budú rozhodovať o programe aj o vedení - a opäť to robia narýchlo a silou, varuje predseda PS a podpredseda NR SR Michal Šimečka. Podpredsedníčka Výboru NR SR pre kultúru a médiá Zora Jaurová upozornila, že ministerka Šimkovičová zákon predložila do skráteného medzirezortného pripomienkového konania. “O rušení médií, ktoré existujú na Slovensku celé desaťročia, tak máme diskutovať presne 7 dní," dodala.

Tlačová konferencia strany Progresívne Slovensko na tému Nedajme si uniesť RTVS (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Snahou vládnej koalície je ovládnuť verejnoprávnu televíziu a rozhlas, aby sa z nezávislých správ stali správy, ktoré budu lahodiť Robertovi Ficovi," vyhlásil poslanec Branislav Gröhling. "Priestor v RTVS dostane po novom najmä provládna propaganda, emotívne zafarbené reportáže a podlizovanie sa vládnym politikom," uviedol René Parák, tímlíder SaS pre kultúru.

Mocenské ovládnutie RTVS bude znamenať, že verejnoprávny rozhlas a televízia sa stanú len slúžkou a handrou vládnej moci. Reaguje tak poslankyňa Národnej rady SR a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. "To, čo si táto vláda dovoľuje, prekračuje všetky červené čiary a vytvára predpoklady na širší občiansky odpor. A my v parlamente urobíme všetko pre to, aby sme tejto vláde čo najviac sťažili jej snahu spáchať únos RTVS," uviedla Remišová.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Poslanec KDH a člen Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá Jozef Hajko tvrdí, že predložený návrh má fatálny vplyv na nezávislosť verejnoprávnych médií. "Tie sa novým zákonom dostávajú do rúk vládnej moci a stávajú sa de facto štátnym médiom," vysvetľuje. Nový spôsob kreovania orgánov verejnoprávneho média hodnotí ako zjavné spolitizovanie telerozhlasu.