Mimovládky sa kvôli RTVS obracajú na EÚ s PETÍCIOU: Reaguje aj prezidentka! Zvrat, z návrhu vypadne bod

Budova RTVS (Zdroj: TASR/Michal Svítok, mojapeticia.sk)

Navrhovaný zákon podľa mimovládok ohrozuje slobodu tlače. Kriticky vnímajú najmä možnosť odvolať vedenie riaditeľa bez udania dôvodu, zmeny vo voľbe a zložení Rady RTVS a vznik Programovej rady, cez ktorú bude mať politická moc možnosť zasahovať do spravodajstva.

“Sme presvedčení, že sloboda tlače je jeden zo základných pilierov právneho štátu a hodnôt, na ktorých stojí Európska únia. Slobodné a od štátnej moci nezávislé verejnoprávne médiá sú nevyhnutným predpokladom funkčnej demokracie, v ktorej majú občania ako pôvodcovia moci prístup k objektívnym informáciám o činnosti politikov,” uvádza Zuzana Petková, riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu.

Riaditeľka nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková (Zdroj: TASR - Pavol Zachar)

Katarína Batková z Via Iuris hovorí o nesúlade navrhovanej legislatívy s európskym právom. “Navrhovaná novela je v príkrom rozpore s návrhom Európskeho aktu o slobode médií, Chartou základných práv EÚ, aj odporúčaniami Európskej komisie zo Správy o právnom štáte z roku 2023,” vysvetľuje.

Riaditeľ Transparency International Slovensko Michal Piško upozorňuje, že slobodné, zodpovedné a kvalitné verejnoprávne médiá sú ešte dôležitejšie v časoch rozmachu dezinformácií a rizikových technológií. Návrh zákona ide podľa riaditeľa INEKO Dušana Zachara proti verejnému záujmu, hovorí o pokuse o únos verejnoprávnych médií.

Riaditeľ Transparency International Slovensko Michal Piško (Zdroj: TASR - Pavol Zachar)

"Jeho skutočným cieľom je obmedzenie slobody zatiaľ jednej časti médiálneho spektra a jej následné politické ovládnutie. Pritom práve slobodné médiá sú strážcami a garantami každej demokratickej spoločnosti. Takýmito krokmi vládnej moci postupne prichádzame o ďalšie čiastočky demokracie. Uvedomelí občania by sa preto mali postaviť proti tomu a zabrániť efektu postupne sa variacej žaby, ergo demokracie," uzavrel Zachar.

Nadácia Zastavme korupciu, INEKO, Via Iuris, Transparency International Slovensko, Investigatívne centrum Jána Kuciaka a MEMO 98 varujú, že schválenie navrhovanej legislatívy by viedlo k ovládnutiu verejnoprávneho média vládnou mocou. Pod otvorený list zbierajú podpisy občanov, pod ktorým sa podpísalo už takmer 20-tisíc ľudí.

Stav k 10.00 h (Zdroj: mojapeticia.sk)

V otvorenom liste sa píše, že ako problematické vnímajú najmä možnosť odvolania generálneho riaditeľa bez udania dôvodu, zmenu zloženia Rady RTVS a spôsobu jej voľby, zmenu voľby generálneho riaditeľa a vznik nového orgánu – Programovej rady, ktorá bude môcť zasahovať do spravodajstva.

Ďalšia petícia od SaS

Opozičná strana SaS podáva hromadnú pripomienku proti ovládnutiu RTVS. Pred malou chvíľou ju spustili na stránke mojapeticia.sk a má názov "Hromadná pripomienka proti ovládnutiu RTVS vládnou mocou". Vyzývajú ľudí, aby sa pod ňu podpísali.

Reakcia prezidentky na návrh zákona

"Návrh zákona z dielne ministerstva kultúry vyjadruje nepochopenie pojmu verejnoprávnosť. Ide tiež o nepochopenie civilizačného priestoru, v ktorom sme sa po páde totality rozhodli fungovať, a ktorého súčasťou sú aj silné a nezávislé verejnoprávne média. Neexistuje žiaden reálny dôvod na zrušenie RTVS okrem jediného, a to je snaha o jej politické ovládnutie a s tým nemožno súhlasiť," vyhlásila v reakcii. Stanovisko prezidentky sprostredkoval jej hovorca Martin Strižinec.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Z návrhu o RTVS vypadne bod, naznačil predkladateľ

RTVS vysielala vo štvrtok večer diskusiu s názvom„Ako ďalej, RTVS?“. Hosťami bol generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj, podpredsedníčka Výboru pre kultúru a médiá Zora Jaurová (PS), predseda výboru Roman Michelko (SNS) a predkladateľ návrhu Ľukáš Machala, ktorý je generálnym tajomníkom služobného úradu MK SR.

Machaj zareagoval na tlačovú besedu rezortu kultúry a zdôraznil, že nesúhlasí s tvrdením, že si RTVS neplní posledné štyri roky povinnosti a že je neobjektívna. V prípade nevpustenia Ľuboša Blahu (Smer-SD) do RTVS uviedol, že tam boli dodržané všetky legislatívne podmienky. Opomenul aj tvrdenie, že RTVS mala moderátorku relácie Silná zostava Veroniku Cifrovú Ostrihoňovú, ktorá kandiduje za PS. „My sme sa o tom, že ona ide kandidovať, dozvedeli v pondelok a hneď v utorok sme urobili patričné opatrenia, aby sme dodržali legislatívu,“ vysvetlil.

Zľava Ľuboš Machaj, Zora Jaurová, Roman Michelko a Lukáš Machala (Zdroj: RTVS)

Podľa Michelku tu máme viacerých ľudí, ktorí nikdy nemali pracovať vo verejnoprávnych médiách, pretože ich hodnotové a politické nastavenie sa jasne ukázali. „Úplne jasné je, keby novinár prešiel z verejnoprávneho média do nejakého neutrálneho média, tak je to v poriadku. Ale my sme tu mali vzburu pred oár rokmi, kedy (Zuzana) Kovačič Hanzelová a (Michal) Katuška odišli do SME,“ vyhlásil Michelka. Jaurová v debate vyčítala, že návrh zákona neprešiel žiadnou celospoločenskou diskusiou a je predložený do skráteného medzirezortného pripomienkového konania.

Predkladateľ Michala označil návrh zákona za kvalitný a moderný. Počas debaty naznačil, že z návrhu o RTVS vypadne bod, podľa ktorého by bolo možné odvolať riaditeľa verejnoprávneho média aj bez uvedenia dôvodu. Dôvodom je, že tento bod by bol v rozpore s európskym aktom o slobode médií. "My plne rešpektujeme európsku legislatívu, nebudeme robiť nejakým spôsobom robiť pirátske akcie," vyhlásil s tým, že to budú rešpektovať aj pri pripomienkovom procese.

Podľa predstaviteľov rezortu kultúry a Danka nedokázala RTVS preukázať, že je skutočne verejnoprávna

Predstavitelia Ministerstva kultúry (MK) SR a predseda koaličnej SNS Andrej Danko na štvrtkovej tlačovej konferencii uviedli, že dôvodom na zmeny vo fungovaní Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) je potreba posilnenia jej finančnej stability, ako aj fakt, že inštitúcia nedokázala po rokoch fungovania svojím obsahom a činnosťou preukázať, že je skutočne verejnoprávna.

Tlačová konferencia ministerky kultúry SR Martiny Šimkovičovej Návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Za prioritu považujú výmenu generálneho riaditeľa telerozhlasu, ako aj zmenu spôsobu jeho výberu. Súčasný riaditeľ Ľuboš Machaj nemá ich dôveru, že dokáže dôkladne manažérsky riadiť inštitúciu. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) ozrejmil, že na čele inštitúcie musí byť človek, ktorý bude pre vládu garanciou, že peniaze v nej ostanú a RTVS sa bude rozvíjať. Legislatívnymi zmenami nechce MK dosiahnuť žiadne zoštátnenie telerozhlasu, zdôraznil generálny tajomník služobného úradu MK Lukáš Machala.

MK predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Súčasná inštitúcia Rozhlas a televízia Slovenska by sa nemala formálne rozdeliť. Okrem iného má vzniknúť programová rada, ktorej väčšinu volí Národná rada SR. Opätovne sa má zaviesť inštitút zmluvy so štátom, ktorou sa dopĺňa financovanie.