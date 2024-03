Obnovenie duálnej prevádzky letiska Sliač by si vyžadovalo rekonštrukciu, uvádza rezort obrany

Letisko Sliač (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

SLIAČ - Obnovenie duálnej prevádzky letiska Sliač vo Zvolenskom okrese by si nevyhnutne vyžadovalo rekonštrukciu. Uviedli to z ministerstva obrany (MO). Rezort dopravy reagoval, že opätovné zavedenie civilných letov závisí od podmienok, ktoré po jeho obnove vytvorí rezort obrany.

Podľa ministerstva obrany mnohé prevádzkové plochy letiska sú po dobe životnosti a stav viacerých objektov je aj pre dlhodobú absenciu náležitej údržby nevyhovujúci. Svoju civilnú prevádzku ukončilo letisko v roku 2020. Bolo to pre rekonštrukciu vojenskej časti. "Momentálne z neho budujú vojenské letisko, na ktorom budú v prvom rade sídliť nové stíhačky," informoval rezort dopravy.

archívne video

Na Sliači vybudujú nové stojisko pre lietadlá za 6,5 milióna eur (Zdroj: Topky/Vlado Anjel )

Dobrá dopravná dostupnosť

Obnova letiska Sliač je rozsiahla, zložená z viacerých projektov, ktoré sú v rôznych štádiách rozpracovania. "Ukončenie celkovej rekonštrukcie letiska Sliač je plánované na koniec roka 2025," konštatoval rezort obrany. Riaditeľ Kúpeľov Sliač Martin Beňuch priblížil, že dobrá dopravná dostupnosť je jedným z rozhodujúcich parametrov, ktoré môžu ovplyvniť rozhodovanie klientov o návšteve kúpeľov. "Pri snahe o rozvoj samozrejme počítame aj s potenciálom oslovenia zahraničnej klientely, a to v nemalej miere," poznamenal.

Obnovenie civilnej časti letiska Sliač

Z tohto dôvodu je podľa neho zrejmé, že obnovenie civilnej časti letiska Sliač by výrazne zvýšilo šance uspieť. Bolo by to hlavne na zahraničných trhoch s ponukou dobrej a kvalitnej dopravnej dostupnosti. "Ak teda existuje akákoľvek šanca na prevádzkovanie civilnej časti sliačskeho vojenského letiska, takúto aktivitu výrazne podporujeme," vyhlásil. Doplnil, že historicky evidovaná vysoká návštevnosť Kúpeľov Sliač zahraničnou klientelou je jedným z dobrých dôvodov v snahe o obnovenie civilnej časti letiska. Pokračovať by tak mohol rozvoj služieb cestovného ruchu na strednom Slovensku.