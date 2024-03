Kandidátku strany Spájame Občanov Slovenska do eurovolieb tvorí sedem žien

Na snímke lekár a predseda strany Spájame občanov Slovenska (SOSK) Marian Kollár (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

BRATISLAVA - Kandidátnu listinu strany Spájame Občanov Slovenska - SOSK do eurovolieb tvorí sedem žien. Ide o občianske aktivistky, ktoré sú bez politickej príslušnosti. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval predseda strany Marian Kollár.

Na kandidátke SOSK je Libuška Nicholson, Petra Bertová Polovková, Andrea Gállová, Zuzana Fialová, Mária Kovaľová, Silvia Halecká a Dagmar Weissabelová. "Tvoria ju občianske aktivistky, ktoré majú za sebou skúsenosti a výsledky na participácii občanov pri tvorbe, realizácii a kontrole verejnej politiky," uviedol Kollár.

Strana sa chce vrátiť k základným pilierom

Do kampane vstupuje strana s prioritami "silnejšia, občianska a suverénna Európa". Chce sa vrátiť k základným pilierom, na ktorých bola postavená politika EÚ. Podľa strany treba konať sociálne zodpovedne, ekologicky prijateľne a ekonomicky prosperujúco v prospech občanov, a to všetko ruka v ruke s mierovou politikou. Podľa strany tiež musí skončiť "politika EÚ pre politikov, ktorí sú vazalmi politickej a ekonomickej oligarchie". Strana tiež tvrdí, že ak chce byť EÚ strážcom mieru v Európe, musí mať k tomu aj adekvátne prostriedky na jeho zabezpečenie a suverénnu zahraničnú politiku. Slováci budú 8. júna voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Kandidátnu listinu na voľby do Európskeho parlamentu podalo 24 strán a jedna koalícia.