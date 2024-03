Hnutie Slovensko ide do eurovolieb v koalícii so stranou Za ľudí

Hnutie Slovensko a Za ľudí predstavilo kandidátov do eurovolieb (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Hnutie Slovensko ide do volieb do Európskeho parlamentu (EP) v koalícii so stranou Za ľudí. Za lídrom kandidátky, súčasným europoslancom Petrom Pollákom nasledujú poslanci Národnej rady SR Roman Mikulec a Michal Šipoš. Z 15. miesta kandiduje predseda hnutia Slovensko Igor Matovič. Odvoláva sa na tradíciu, že z posledného miesta chce pomôcť koalícii uspieť.

Za koalíciu kandidujú aj ďalší poslanci, zo 14. miesta Gábor Grendel, na 13. mieste je Ľubomír Galko a na 12. mieste Július Jakab. Kandidujú tiež Anna Andrejuvová, Mária Benová, Milan Vetrák, Matúš Bystriansky, Paulína Srovnalíková, Erik Weiss, Patrik Kohút a Patrik Dubovský. Ak by koalícia získala len jeden mandát, do EP plánuje vyslať Polláka, a to aj v prípade, že by iný kandidát získal viac hlasov. Ak by získali dve kreslá a po Pollákovi by nasledoval Matovič, podľa svojich slov by si mandát v EP uplatnil. Ak by uspel niektorý z poslancov, bude na každého individuálnom rozhodnutí, či odíde do europarlamentu. Galko verí, že Pollákovi budú "kryť chrbát" viacerí a ozrejmil, že on by v takejto situácii do EP nastúpil.

Protikorupčnú politiku chcú robiť aj v Bruseli

Matovič zdôraznil, že protikorupčnú politiku chcú robiť zástupcovia hnutia Slovenska a Za ľudí aj v Bruseli a deklarujú zároveň proeurópsky postoj. "Chceme byť hlasom normálnosti v EÚ," uviedol na tlačovej konferencii s tým, že v eurovoľbách kandidujú zväčša extrémy. Európsku úniu podľa Polláka čaká boj proti extrémizmu a dezinformáciám. Matovič tiež ozrejmil, že v EP chcú chrániť záujem v prípade práva veta členských krajín EÚ. "Pripraviť Slovensko o právo veta, by bola veľmi zlá cesta," dodal.

Slováci budú 8. júna voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Kandidátnu listinu na voľby do EP podalo 24 strán a jedna koalícia. Na rozdiel od slovenských parlamentných volieb koalícia nepotrebuje na vstup do EP získať viac percent ako strana. Mandáty sa vo voľbách do EP prideľujú stranám aj volebným koalíciám, ktoré získali aspoň päť percent z celkového počtu odovzdaných platných hlasov.