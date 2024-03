Strany aj koalície potrebujú na mandát v eurovoľbách päť percent

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

BRATISLAVA - Mandáty sa vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) prideľujú stranám aj volebným koalíciám, ktoré získali aspoň päť percent z celkového počtu odovzdaných platných hlasov. Je to rozdiel oproti voľbám do slovenského parlamentu, kde koalície potrebujú na postup viac percent. Uviedol to tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.