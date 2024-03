Podľa Matoviča chce minister práce Erik Tomáš svojím návrhom podviesť ženy-matky

Igor Matovič (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Sme ochotní zahlasovať za takú zmenu ústavy, aby ženy-matky mali v priemere rovnaké dôchodky ako chlapi, ale za podmienky, že v ústave zachováme rodičovský bonus," vyhlásil Matovič. Teraz sa podľa neho ukáže, či minister práce bol 'táraj' robiaci kampaň pred prezidentskými voľbami alebo 'babrák', ktorý nevie počítať a zistí, že na kompenzácie matiek by išla suma 1,2 miliardy eur.

VIDEO Nové výšky rodičovského dôchodku v roku 2024 predstavuje Erik Tomáš

Nové výšky rodičovského dôchodku v roku 2024 predstavuje Erik Tomáš (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Matovič pripomenul, že pri hlasovaní z 28. februára parlamentní poslanci za stranu Hlas-SD boli proti schváleniu 100-eurového daňového bonusu pre matky. "Ani jeden z Hlasu, ani jeden zo Smeru, ani za SNS (nebol za). Bohužiaľ, ani jeden za Progresívne Slovensko, ani za SaS," podčiarkol predseda hnutia.

Tomáš v pondelok uviedol, že rodičovský dôchodok zostal zachovaný aj po zmene vlády. Jedinou korektúrou bolo, že schválili natrvalo jednorazové vyplácanie. "Naďalej však toto opatrenie vyvoláva polemiku z hľadiska jeho finančnej udržateľnosti a tlaku na rozpočet Sociálnej poisťovne, ako aj o tom, že je diskriminačný voči určitej skupine seniorov," priblížil minister. Preto rezort práce podľa Tomáša ponúka aj alternatívne riešenie, ktoré nebude diskriminovať ani jednu skupinu seniorov.

Ako uviedol, do výpočtu dôchodkov seniorov, ktorí vychovávali deti, by sa za toto obdobie zarátavala plná mzda, ktorú zarábali pred odchodom na rodičovskú alebo materskú dovolenku. Znamenalo by to, že že všetky dôchodky týchto seniorov by boli prepočítané aj spätne dozadu."Vyžadovalo by si to však zmenu ústavy a potrebovali by sme dosiahnuť ústavnú dohodu naprieč politickým spektrom v parlamente. Kým takáto celopolitická dohoda nevznikne, tento zákon zostane len v šuplíku a nepredložím ho do parlamentu," uzavrel Tomáš.