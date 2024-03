AKTUÁLNE Rodičia, pozor: Najkontroverznejšia vakcína má výpadok! Skladové zásoby sa míňajú

(Zdroj: Getty Images/Manjurul)

Očkovanie proti rubeole, ružienke a osýpkám je podľa aktuálne platného očkovacieho kalendára povinné a má sa vykonávať od 15. mesiaca života dieťaťa. Lehota, do kedy je potrebné vakcínu podať, je do 18 mesiacov života dieťaťa. No žiadna z vakcín, ktoré aktuálne podliehajú očkovaciemu kalendáru, nevyvoláva takú vlnu kontroverzie, ako práve známa "MMR" vakcína. Dôvodom je štúdia, ktorá vyšla v minulosti, podľa ktorej vakcína spôsobuje u detí autizmus.

Archívne VIDEO Základné očkovanie proti osýpkam kleslo pod hranicu kolektívnej imunity

Základné očkovanie proti osýpkam kleslo pod hranicu kolektívnej imunity (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Tieto slová však boli už rôznymi autoritami a odborníkmi viackrát vyvrátené, stále však v spoločnosti panuje tento názor. K tejto téme sa pred rokom vyjadril aj bývalý hlavný hygienik Ján Mikas. "Žiadna z relevantných štúdií ani metaanalytické štúdie spájajúce výsledky viacerých štúdií doteraz nepotvrdili príčinnú súvislosť medzi očkovaním a autizmom. I keď príčiny autizmu zatiaľ nie sú celkom jasné, najväčšiu úlohu zohrávajú genetické poruchy počas vývoja dieťaťa ešte pred narodením," povedal Mikas. Ochorenia, proti ktorým sa na Slovensku povinne očkuje, môžu mať podľa neho u detí ťažký priebeh. "Môžu spôsobiť trvalé následky alebo dokonca smrť," doplnil.

(Zdroj: ÚVZSR)

Pred pár dňami sa nám však do redakcie ozvala čitateľka Natália, ktorá nás upozornila, že očkovacia látka Priorix má mať výpadok. Upozornil ju na to pediater, keď bola dať zaočkovať svoje dieťa proti týmto ochoreniam. Podľa jej slov mali v ordinácii poslednú vakcínu. "Pôvodne som chcela dať nepovinné očkovanie, ale pediater ma upozornil, že očkovacia látka Priorix má výpadok a majú poslednú vakcínu. Nakoniec sme sa dohodli, že teda dieťa zaočkujeme MMR vakcínou a nepovinné očkovanie preložíme," napísala do redakcie. Ako dodala, dieťa jej známej ani nezaočkovali, lebo v ambulancii už vakcínu nemali.

Napísali sme preto na Štátny ústav na kontrolu liečiv, či je pravda, že očkovacia látka Priorix má výpadok. Slová čitateľky nám potvrdili. "Držiteľ nám dnes potvrdil, že vakcína bude mať výpadok. Stav skladových zásob je aktuálne minimálny, obnovenie dodávky, sa podľa držiteľa, plánuje v máji tohto roka," napísala nám v piatok dopoludnia hovorkyňa ŠÚKL Jana Matiašová.

Niektorí pediatri sa po informácií o nedostatku očkovacej látky predzásobili, iní to šťastie nemali. Nejde však o prvý výpadok tejto očkovacej látky. Podľa ŠÚKL sa tak dialo na konci októbra minulého roka. Opätovne dostupné boli až o mesiac, teda koncom novembra.

(Zdroj: ŠÚKL)

Portál Sprievodca očkovaním upozorňuje, že MMR je živá vakcína, obsahuje vírusy osýpok, príušníc a ružienky, ktoré sú oslabené, a teda nespôsobujú ochorenie. Prevažná väčšina detí, viac ako 95 %, po očkovaní získava imunitu, ktorá ich chráni celý život. Očkuje sa dvoma dávkami vakcíny. Prvá sa pichá v 15. mesiaci života a druhá v 11. roku. Ako dodali, očkovacia látka MMR sa nesmie podávať deťom s poruchou imunity, kde je potlačená imunitná odpoveď. Platí to pre vrodené a aj získané imunodeficientné stavy. V prípade, ak dieťa trpí onkologickou chorobou a dostáva lieky s imunitu potlačujúcimi účinkami, napríklad kortikosteroidy, o očkovaní dieťaťa rozhoduje špecialista vakcinológ.

Očkovanie MMR je kontraindikované pre osoby so známou závažnou alergiou na neomycín alebo na inú zložku vakcíny. Celoslovenská zaočkovanosť detí narodených v roku 2020 v základnom očkovaní proti osýpkam, mumpsu a ružienke klesla pod hranicu 95 percent. Nedosahuje tak úroveň zabezpečujúcu kolektívnu imunitu na celonárodnej úrovni. K poklesu mohli podľa odborníkov prispieť obavy z nepriaznivej situácie s pandémiou ochorenia COVID-19, celosvetovo rastúca váhavosť v očkovaní či obavy z možných vedľajších účinkov povinného očkovania.