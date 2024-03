Prípadom obrazu z kaviarne, ktorý vzal dekan fakulty, sa zaoberá polícia aj TUKE

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Pavol Zachar)

KOŠICE - Polícia sa zaoberá prípadom cenného obrazu, ktorý zmizol zo steny kaviarne v centre Košíc, aj keď následne došlo k jeho vráteniu. Obraz zobral dekan Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach (FU TUKE) Tibor Uhrín. Pre TASR priznal svoje pochybenie, zároveň odmietol, že by sa chcel obohatiť. Záležitosťou sa zaoberá aj vedenie TUKE, jej rektor zriadil etickú komisiu. Na prípad upozornil denník Korzár.

Obraz od známej výtvarníčky Herty Ondrušovej-Victorinovej (1912 - 1999) zmizol zo steny kaviarne na košickej Hlavnej ulici. Zvesenie obrazu dekanom dokumentuje videozáznam z bezpečnostnej kamery. Majitelia kaviarne chceli v pondelok (4. 3.) riešiť prípad na polícii, napokon však došlo k vráteniu maľby. Polícia sa napriek tomu veci venuje. "V súvislosti s udalosťou, ku ktorej došlo v jednej z košických prevádzok, už polícia vo veci koná ex offo (z úradnej povinnosti - pozn. TASR), a to aj napriek tomu, že majiteľ sa síce na útvar Policajného zboru dostavil, ale po chvíli vec odmietol riešiť cestou Policajného zboru," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Dekan prijíma zodpovednosť

Polícia podľa nej v súčasnosti zhromažďuje podklady, ktoré by mohli dopomôcť k náležitému objasneniu, prečo k tejto udalosti došlo. Dekan Uhrín priznáva, že obraz zo steny zložil, pričom uvádza, že nepoznal jeho pôvod ani hodnotu. "Bola to bláznivá recesia, obraz mal byť zvesený a následne vrátený, nebol v tom úmysel sa obohatiť," uviedol. Pripúšťa pritom svoju chybu alebo zlyhanie. "Áno, samozrejme, bolo to neuvážené, ľutujem takéto konanie a všetkým zainteresovaným sa ospravedlňujem," skonštatoval.

Prijíma aj zodpovednosť v tomto smere. "Áno, komunikujem s rektorom univerzity, ktorý ma po rokovaní s vedením bude riešiť disciplinárne. Hodlám vystúpiť aj pred vedením TUKE, senátom a akademickou obcou FU TUKE, kde chcem tento skutok vysvetliť, úprimne oľutovať a ospravedlniť sa," uviedol. Ako informovalo vedenie univerzity, záležitosť týkajúca sa dekana fakulty sa rieši v súlade s vnútornou legislatívou TUKE. Rektor univerzity Peter Mésároš menoval etickú komisiu, ktorá danú udalosť prešetrí. "O záveroch a vyvodených dôsledkoch bude univerzita informovať," uviedol kancelár TUKE Jakub Palša.