Súdy rozhodli o vydaní finančníka Rastislava V. na trestné stíhanie do Poľska

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Krajský súd v Bratislave rozhodol o vydaní finančníka Rastislava V. na trestné stíhanie do Poľska. Dôvodom sú podozrenia z majetkovej a hospodárskej trestnej činnosti. Rozhodnutie súdu o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu nie je právoplatné, o sťažnosti Rastislava V. rozhodne Najvyšší súd SR.

Európsky zatykač vydal súd v poľských Katoviciach ešte vlani. Rastislav V. hovorí o spolitizovanom procese. "Poľský prokurátor mi zamedzuje viac ako tri roky nahliadnuť do spisu, a tým porušuje aj európske právne predpisy. Druhou skutočnosťou je, že poľský štát rozhodol o mne a bezo mňa o vydaní európskeho zatýkacieho rozkazu," podotkol.

archívne video

Ignorovaná je podľa neho aj prekážka právoplatne rozhodnutej veci. Tvrdí, že ukončený súdny spor v jeho prospech s daňovým úradom vo Varšave sa opakuje na trestnoprávnej úrovni v Katoviciach. Hovorí o obavách z nátlakovej vyšetrovacej väzby. "V danej veci bolo vykonané pomerne rozsiahle predbežné vyšetrovanie, pričom v rámci neho a ani na dnešnom verejnom zasadnutí neboli zistené žiadne také skutočnosti, ktoré by bránili vykonaniu európskeho zatýkacieho rozkazu," povedala prokurátorka Krajskej prokuratúry v Bratislave.

Priblížila, že predbežné vyšetrovanie bolo vykonané aj v súvislosti so vznesenými pochybnosťami o nezávislosti súdnej moci v Poľsku. "Nebolo zistené, že by sudcovia, ktorí prípadne budú rozhodovať vo veci vyžiadaného, mohli rozhodovať nezákonne a v rozpore so spravodlivým súdnym procesom," podotkla. Ide podľa jej slov o vyšetrovanie bežnej daňovej trestnej činnosti.

Podanie sťažnosti

Obhajca Rastislava V. Jaromír Šmátrala považuje rozhodnutie krajského súdu za nezákonné. "Podali sme sťažnosť, ktorú náležite odôvodníme," povedal. Trestné stíhanie sa týka podozrení z páchania ekonomickej trestnej činnosti, ktorá mala byť zdrojom trvalého príjmu. Napríklad malo ísť o fiktívne obchody s elektrickou energiou či vykonávanie fiktívnych služieb. Trestná činnosť mala byť páchaná najmä medzi rokmi 2012 a 2015.