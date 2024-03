Premiér trvá na tom, že Fiačan sa má vzdať funkcie predsedu Ústavného súdu SR

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan dnes potvrdil, že Ústavný súd SR zlyhal, keď došlo k úniku informácií o rozhodnutí Ústavného súdu SR do médií nepriateľských voči vláde predtým, ako bolo rozhodnutie doručené účastníkom konania. Ním zriadená pracovná skupina nič nevyrieši a predseda vlády SR Robert Fico naďalej trvá na stanovisku, že za takýto škandál, ktorý nemá obdobu v celej histórii Ústavného súdu SR, by mal predseda Ústavného súdu SR prevziať zodpovednosť, vzdať sa svojej funkcie a zaradiť sa do kolektívu radových členov Ústavného súdu SR," uviedol v stanovisku premiér.

archívne video

Tlačová konferencia predsedu vlády SR Roberta Fica: Niekoľko otázok Ústavnému súdu SR (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Fiačan na stredajšom brífingu ubezpečil, že on aj sudcovia ÚS konajú autonómne, nestranne a nekonajú pod tlakom. Ospravedlnil sa za únik informácie o rozhodnutí ÚS. Nemalo sa to podľa neho stať, no nepovažuje to za dôvod na odstúpenie z funkcie. Dodal, že záležitosť sa vyšetruje, zriadil na to aj tím. Ubezpečil, že sudcovia neposkytli informácie o rozhodnutí médiám ani iným osobám.

Zobraziť galériu (2) Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan (Zdroj: TASR/František Iván)

Šéf ÚS sa ohradi

Šéf ÚS sa ohradil voči spochybňovaniu integrity sudcov ÚS, k čomu podľa jeho slov došlo ešte pred rozhodnutím súdu. Ohradil sa aj voči výrokom premiéra. Tvrdí, že v tomto rozhodnutí nejde o prelomenie doterajšej judikatúry ÚS, pretože súd sa musel posunúť vo svojich doterajších záveroch v situácii, ktorá doteraz nebola pokrytá jeho rozhodovacou činnosťou. Fico žiada odchod Fiačana, pretože niekto podľa neho musí niesť zodpovednosť za predčasné sprístupnenie informácie o rozhodnutí ÚS o pozastavení účinnosti časti novely trestných kódexov.