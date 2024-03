Analytička si pri príležitosti MDŽ posvietila na podmienky slovenských žien! Alarmujúce čísla: Koľko zarábajú?

(Zdroj: Getty Images)

Slovenské ženy podľa najnovšej analýzy skutočne ťahajú za kratší koniec. Ukázalo sa totiž, že priemerná mzda ženy na Slovensku je o 18,8 % nižšia ako muža. To predstavuje približne 311 eur. "Najvýraznejší rozdiel medzi platmi mužov a žien (a to na úrovni 23 až 24 %) je vo veku 35 – 44 rokov. Ženy totiž v určitom veku opúšťajú trh práce v súvislosti s materskou či rodičovskou dovolenkou a to na niekoľko rokov. K prehlbovaniu platových rozdielov začína dochádzať práve po ich návrate do pracovného života a tieto výraznejšie rozdiely pretrvávajú ešte niekoľko rokov,” poznamenala v analýze. Nižšie platy súvisia najmä s tým, že ženy na Slovensku pracujú v slabšie platených odvetviach či povolaniach. Okrem toho je menšia pravdepodobnosť, že budú pracovať na vedúcej pozícii.

Ďalšie šokujúce zistenie, ktoré z analýzy vyplynulo, je to, že u žien je na Slovensku evidovaná oveľa väčšia nezamestnanosť ako u možov. U žien dosiahla nezamestnanosť v závere roka 2023 úroveň až 5,67 %, zatiaľ čo u mužov 4,54%. Ide pritom o dlhodobý jav, ktorý len podčiarkla pandémia koronavírusu.

Do podnikania sa neboja vrhnúť

Obrovským pozitívom však je, že ženy nemajú strach sa vrhnúť do podnikania. V roku 2022 bolo totiž na Slovensku až 103,8-tisíc samostatne zárobkovo činných žien. Mužov však bolo o vyše dvojnásobok viac, a to až 283,2-tisíc. Napriek tomu, že sa však púšťajú do podnikania, častokrát si pri investovaní neveria. "Potrebujú mať plán a cieľ a v otázke investičných možností sú ochotnejšie nechať si poradiť od odborníkov. U žien je tak potenciál lepšej diverzifikácie portfólia, a teda aj rizika ako u mužov. Na druhej strane, strach z rizika ich v niektorých prípadoch od investovania úplne a hlavne zbytočne odradí," poznamenala Sadovská.

Taktiež poukázala na to, že gramotnosť a sebavedomie v otázkach investícií sú u žien nižšie ako u mužov. Potvrdzujú to podľa nej výsledky Indexu investičnej gramotnosti, ktorý bol realizovaný koncom minulého roka na vzorke 1 050 obyvateľov. "Podľa prieskumu si až 62 % Sloveniek v otázkach investovania neverí. V prípade mužov je podiel nižší, a to na úrovni 45 %. Dobrou správou je, že ako sebavedomie, tak aj vedomosti ohľadom investícií u žien z roka na rok rastú," dodala.