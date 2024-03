Ministerstvo práce spúšťa projekt na pomoc nezamestnaným: Toto je suma, ktorú na to vyčlenilo

Erik Tomáš (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Dnes predstavujeme jeden veľký projekt za vyše 300 miliónov eur pod názvom Finančné stimuly pre zamestnanosť. Chceme urobiť doslova nálet na ľudí, ktorí sú buď dlhodobo nezamestnaní, nízko kvalifikovaní, hendikepovaní, alebo rizikové skupiny vo veku do 30 rokov a nad 50 rokov. Všetkých týchto ľudí sa budeme snažiť dostať do zamestnania," uviedol minister Tomáš.

archívne video

Nezamestnaní si privyrobia, mestá a obce budú čistejšie, konštatuje Jozef Božik (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Rezort práce v rámci projektu pripravil osem aktivít, ktoré plánuje spustiť počas apríla. Ministerstvo finančným príspevkom vo výške životného minima (269 eur) podporí mladých ľudí do 30 rokov s nižším vzdelaním, ktorých umiestni do zamestnania a po dobu od troch do šiestich mesiacov im bude poskytovať tento príspevok.

Zaviesť chcú aj motivačný príspevok, ktorým chce rezort podľa Tomáša motivovať tých, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi, aby sa zamestnali. Ak sa takýto človek zamestná, štát mu popri plate ponúka aj motivačný príspevok. V rámci projektu rezort práce plánuje prispievať zamestnávateľom i na mentora, ktorý pomôže uchádzačovi zapracovať sa na pracovisku. Podporiť chcú finančných príspevkom aj tých, ktorí sa rozhodnú podnikať.

Podporiť chce tiež zamestnávateľov, aby pracovisko prispôsobili aj pre zdravotne znevýhodnené osoby

Projekt ministerstva práce zahŕňa i niekoľko aktivít, ktoré majú pomôcť uplatniť sa na trhu práce zdravotne ťažko postihnutým. Štát plánuje príspevkami podporiť chránené dielne, ktorým sa podarí dostať hendikepovaného človeka na voľný trh práce. Podporiť chce tiež zamestnávateľov, aby pracovisko prispôsobili aj pre zdravotne znevýhodnené osoby. Na debarierizáciu pracoviska môžu firmy získať príspevok od štátu do výšky 20-tisíc eur.

Podľa ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richarda Rašiho (Hlas-SD) patria Národné stimuly pre zamestnanosť medzi najväčšie národné projekty. "Minister pripravil opatrenia, ktoré naozaj zasahujú všetky vrstvy nezamestnaných, teda najmä tie kritické. Mysleli aj na to, že netreba prácu napríklad telesne znevýhodneným ľuďom ponúknuť, ale musia sa do tej práce aj dostať," ocenil Raši s tým, že projekt je príkladom spolupráce a naplnenia toho, čo od Slovenska požaduje Európska únia.