Rezort zdravotníctva chystá veľkú novinku: Diagnózu vám určí aplikácia, odbremení pediatrov!

BRATISLAVA - Rezort zdravotníctva pripravuje na Slovensku veľkú novinku v podobe aplikácie pre rodičov chorých detí. Tí budú môcť do systému zadať príznaky choroby a aplikácia im odporučí, či a ako rýchlo treba vyhľadať detského lekára. Ministerstvo si od toho sľubuje odbremenenie vyťažených pediatrov.

Nová aplikácia z dielne ministerstva zdravotníctva bude určená pre rodičov a ich deti do 18 rokov. Rodičia len zadajú symptómy choroby do aplikácue a systém ich bude navigovať. "Tým výsledkom je buď rada zostaň doma, plus následné poučenie, alebo kontaktuj svojho ošetrujúceho lekára, alebo choď na urgentný príjem, alebo v tom najkrízovejšom stave volaj 112,“ uviedla pre RTVS pracovníčka rezortu Lucia Povalová.

Rovnaká aplikácia sa už využíva v zahraničí. Ministerstvo ju na Slovensku plánuje spustiť v septembri tohto roka. Rodičia majú na svoje otázky dostať relevantné odpovede, ktoré pripravovali odborné spoločnosti. Aplikácia má za cieľ odbremeniť pediatrov, ktorým tak zostane viac času pre deti, ktoré ich vyšetrenie naozaj potrebujú.

"Pre nás lekárov je obrovským stresom tá naša čakáreň. Pretože naozaj neviete, čo za tými dverami máte. Môže sa tam naozaj skrývať dieťa so soplíkom, ale napríklad aj dieťa s meningitídou. A vy potrebujete vidieť práve v určitom čase dieťa s tou meningitídou a to dieťa s tým soplíkom môže počkať,“ uviedla odborníčka MZ SR pre primárnu pediatriu Elena Prokopová.