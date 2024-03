Ministerstvo zdravotníctva avizuje ďalšie rokovania k úprave siete detských ambulantných pohotovostí: Opozícia reaguje

Zuzana Dolinková (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) chce o rušení detských ambulantných pohotovostí naďalej rokovať aj so samosprávou. Pripustila i možné zriadenie doplnkových bodov. Rokovať by sa malo aj o skrátení ordinačných hodín pohotovostí. Ako deklarovala po pondelkovom stretnutí so zástupcami pediatrov a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), cieľom rezortu je zachovať dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť i pri poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby.

"V dohľadnej dobe, možno po Veľkej noci alebo v lehote niekoľkých týždňov, budeme iniciovať opakované stretnutie so zástupcami nielen ZMOS, ale aj 15 primátormi miest, kde by mali byť zrušené pevné body ambulantnej pohotovostnej služby a zároveň aj so zástupcami samosprávnych krajov," poznamenala šéfka rezortu. Ministerstvo bude podľa nej hľadať riešenia, ako zachovať kontinuitu a dostupnosť ambulantnej pohotovostnej služby tzv. doplnkovými bodmi.

Zriadenie doplnkových bodov s kratšími ordinačnými hodinami v lokalitách, kde majú ambulantné pohotovosti zaniknúť, by za kompromis považoval aj predseda ZMOS Jozef Božik. "Je to istá cesta, akým spôsobom vyjsť v ústrety jednak tomu, že pediatrov je menej a tomu, aby sme aj my v jednotlivých lokalitách vedeli zabezpečiť aj tú pohotovostnú službu, najmä počas víkendov alebo popoludní v čase možnože do 17.00 alebo 18.00 h," dodal.Spoločne so šéfkou Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (SSPPS SLS) Elenou Prokopovou ocenili konštruktívnosť rokovania. Tá vysvetlila, že plánované zmeny sú potrebné pre zachovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

Ministerka zároveň potvrdila, že rokovať sa má aj o skrátení ordinačných hodín v ambulantných pohotovostiach. "Pokiaľ nájdeme podporu a budeme rokovať aj s nemocnicami, tak ja si viem predstaviť, že predložíme návrh na skrátenie ordinačných hodín ambulantnej pohotovostnej služby do 20.00 h," podotkla. V prípade, že by k skráteniu došlo, chce predstaviť riešenie, aby neprišlo k preťaženiu urgentov v nemocniciach. Odmietla však zvýšenie poplatkov.

Sieť detských ambulantných pohotovostí sa má v troch fázach zredukovať. V prvej fáze zaniklo šesť pohotovostí, ktoré nemali prevádzkovateľa. Ďalších desať bodov APS má byť vypustených od júla 2024. Tretia fáza, ktorá sa má týkať piatich bodov APS, je naplánovaná od novembra 2024.

Dolinková by mala podľa Dvořáka predstaviť väčší plán na stabilizáciu pediatrie

Optimalizácia siete detských ambulantných pohotovostí a skrátenie ich ordinačných hodín nestačí. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) by mala predstaviť väčší plán na stabilizáciu pediatrie. Skonštatoval podpredseda parlamentného výboru pre zdravotníctvo Oskar Dvořák (PS) s tým, že pre nedostatok personálu môžu o chvíľu začať zanikať nielen pohotovosti, ale aj ambulancie.

"Ak sa nič nezmení, do roku 2030 budeme mať o stovky pediatrov a pediatričiek menej. Nehovoriac o akútnom nedostatku sestier aj v ambulanciách. Ministerka napriek tomu ani pol roka po voľbách neprišla s konkrétnymi opatreniami na odvrátenie takejto katastrofy," poznamenal.

O konsolidácii siete detských ambulantných pohotovostí v pondelok rokovali Dolinková a zástupcovia pediatrov aj Združenia miest a obcí Slovenska. Ministerka deklarovala, že cieľom rezortu je zachovať dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť aj pri poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby. Pripustila možné zriadenie doplnkových bodov. K téme avizovala ďalšie stretnutia. Rokovať by sa podľa jej slov malo aj o možnom skrátení ordinačných hodín pohotovostí.

Nechať regióny bez detských pohotovostí môže podľa KDH spôsobiť ohrozenie života

Reforma detských pohotovostí podľa opozičného KDH nemôže vyzerať tak, že sa niektoré pohotovostné ambulancie zatvoria a občania ostanú bez akejkoľvek služby, ktorá je v regiónoch potrebná. Hnutie upozorňuje, že nechať regióny bez detských pohotovostí môže spôsobiť ohrozenie života. Uviedlo to po pondelkovom rokovaní ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) so zástupcami pediatrickej spoločnosti a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), týkajúceho sa konsolidácie detských pohotovostí.

S racionalizáciou by sa podľa poslanca hnutia Petra Stachuru dalo súhlasiť, ak bol vypracovaný koncept, ako sa má pohotovostná služba zreformovať. "Viackrát sme apelovali na to, že je potrebné vytvoriť triážnu telefónnu linku, že treba uvoľniť obmedzenia vykonávať túto službu len atestovaným lekárom istých odborností, že je potrebné zabezpečiť výjazdovú službu a pokrytie ambulancie na telefóne, že treba ambulantnú pohotovostnú službu (APS) naviazať na regionálne nemocničné zariadenia, že treba dať v tejto veci viac kompetencií vyšším územným celkom," skonštatoval. Rezort podľa neho problém kompletne odignoroval.

KDH kritizuje Dolinkovú

Pripomenul, že KDH sa viackrát snažilo ministerku kontaktovať a predostrieť jej konštruktívne návrhy na riešenie situácie. "Žiaľ, po niekoľkých týždňoch neochoty prijať poslancov NR SR nám ministerka Dolinková oznámila, že sa s nami pre zaneprázdnenosť nestretne," ozrejmil. KDH kritizuje Dolinkovú, ktorá podľa neho nemá dostatok skúseností na riadenie rezortu. Jej doterajšie kroky označilo za nedostatočné, bez záujmu o zlepšenie situácie a bez záujmu o potreby občanov Slovenska. Poslanec hnutia František Majerský dodal, že politickú zodpovednosť za to nesie aj predseda Hlasu-SD, Peter Pellegrini, ktorý ministerku nominoval.

Hnutie Slovensko odmieta redukovanie detských pohotovostí bez jasného plánu

Hnutie Slovensko víta, že ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) začala riešiť problematiku detských pohotovostí so samosprávami. Odmieta však redukovanie detských pohotovostí bez toho, aby ministerstvo zdravotníctva predstavilo jasný plán, ako zabezpečí zdravotnú starostlivosť o detských pacientov v dotknutých okresoch.

Hnutie reagovalo na pondelkové rokovanie ministerky so zástupcami pediatrickej spoločnosti a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), týkajúceho sa konsolidácie detských pohotovostí. Hnutie priblížilo, že lekárom v ústavnej zdravotnej starostlivosti sa od januára 2023 výrazne zvýšili mzdy, ale lekárom na pohotovostiach sa ich zákonom stanovená minimálna mzda doteraz nezvýšila. Bez takého navýšenia miezd nie je podľa hnutia možné zistiť reálny záujem ambulantných lekárov slúžiť na pohotovostiach.

Ohrozenie poskytovania zdravotnej starostlivosti

"Namiesto toho, aby ministerstvo zistilo záujem ambulantných lekárov o služby na pohotovostiach, tieto pohotovosti ruší. Rezort zdravotníctva a ministerka Dolinková sú zodpovední za riešenie danej problematiky. Hnutie Slovensko bude pozorne sledovať, ako sa budú vyvíjať ďalšie rokovania so samosprávami a dotknutými nemocnicami, ktorých sa rušenie pohotovostí bude bezprostredne týkať," uviedlo hnutie v stanovisku, ktoré zaslal hovorca Matúš Bystriansky. Hnutie upozorňuje, že pre zrušenie 15 pohotovostí môže dôjsť k ohrozeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti o hospitalizovaných detských pacientov preťaženými lekármi v nemocniciach.

