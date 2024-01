Viaceré výzvy v zdravotníctve sa vlani nepodarilo vyriešiť, tvrdí Oskar Dvořák

Oskar Dvořák (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Situácia je najkritickejšia pri zdravotných sestrách, ale aj vo vybraných špecializáciách, akými je napríklad aj pediatria. Pediatri a pediatričky dávali ešte pred voľbami výpovede a aj napriek tomu nám vláda nepredstavila žiadny plán na ich stabilizáciu a dokonca tento vážny problém ani nespomenula vo svojom vládnom programe," skonštatoval.

Dvořák poukázal na to, že ďalšiu výzvu, optimalizáciu siete nemocníc, ministerka zatiaľ iba plošne posúva. Upozornil na to, že ak chceme využiť peniaze z plánu obnovy, treba ju zaviesť najneskôr tento rok. Prioritou by podľa neho mala byť tiež výstavba nemocníc v Martine a Banskej Bystrici zo zdrojov z plánu obnovy či rozhodnutie o výstavbe novej národnej univerzitnej nemocnice v Bratislave.

Poslanec mieni, že v tomto roku treba výraznejšie podporiť aj prevenciu. Dolinkovú skritizoval, že nevyjadrila jasnú podporu očkovania napríklad pri ochorení COVID-19 alebo iných chorobách. "Vo vládnom programe sa problematike očkovania a všeobecne boju proti dezinformáciám a hoaxom vôbec nevenuje," podotkol.V tejto súvislosti poukázal na to, že na Slovensku sa podľa správy OECD, ktorá vyšla ku koncu roka 2023, zhoršila celková dĺžka dožitia aj dĺžka dožitia v zdraví najviac spomedzi všetkých vyspelých krajín. "Za zdravie sú do veľkej miery zodpovedné aj faktory, ako životné prostredie, pohyb, strava, duševné zdravie a celková prevencia. (...) O to viac je zahanbujúce, že sme krajinou, ktorá v rámci Európskej únie investuje najmenej do prevencie," dodal.

Za najväčšie negatívum slovenského zdravotníctva označil Dvořák nestabilitu. "Dolinková je už štvrtou ministerkou zdravotníctva len za minulý rok. Aj napriek jej sľubom o stabilite, kontinuite a stabilizácii vidíme v jej prvých krokoch úplný opak," poznamenal. Skritizoval zmeny v menovaní a odvolávaní šéfa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, odsun nemocničnej reformy či tohtoročný rozpočet, ktorý je podľa neho "odfláknutý". Za najväčšie pozitíva vlaňajška považuje viaceré kroky vlády Ľudovíta Ódora. "Či už ide o jej rýchlu snahu o záchranu stoviek miliónov eur na výstavbu nemocníc, pokračovanie v reforme nemocníc, alebo aj rozšírenie očkovania proti HPV," uzavrel.