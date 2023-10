Pediatri prezradili, ktoré potraviny by vôbec nemali jesť deti: Pozor na týchto sedem pochúťok!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK - Názory na to, ktoré potraviny by deti mali a nemali konzumovať, sa líšia. Kým niektorí rodičia deťom vôbec nepodávajú sladkosti, iní s maškrtami nemajú žiadny problém. Pediatričky prezradili, ktoré potraviny by deťom nikdy nepodávali.

Pred narodením detí mnohí budúci rodičia plánujú, že deti budú kŕmiť len zdravými potravinami. Ako ale pre Huff Post povedala pediatrička a lekárka športovej medicíny Elizabeth Davisová, rodičia nemôžu úplne obmedziť všetko, čo nechcú, aby ich deti konzumovali. Keď sú totiž napríklad v škole, rodičia nemajú prehľad o ich jedálničku. Napriek tomu je úplne v poriadku, keď dieťaťu občas doprajete aj niečo, čo nepovažujeme za úplne zdravé. Dôležité je, aby sa to nestávalo príliš často. Existuje sedem potravín, ktoré by ste deťom nemali podávať vôbec alebo len v obmedzenom množstve.

Tvrdé sladkosti

Detská pohotovostná lekárka Christina Johnsová tvrdí, že nie je veľa potravín, ktoré by ste deťom nemali podávať vôbec. Umiernenosť, rozmanitosť a rovnováha sú kľúčom k celkovému zdraviu. Napriek tomu sú tvrdé cukríky niečo, čo by ste deťom nemali dávať za žiadnych okolností. Dôvodom je vysoký obsah cukru, čo môže viesť k tvorbe zubného kazu a odlupovaniu skloviny. "Je tu tiež nebezpečenstvo udusenia, takže ak by som mala zakázať jednu vec, pravdepodobne by to bola táto."

Vysoko spracované balené potraviny

Nie vždy je čas na plnohodnotné jedlo. Mnohí preto siahajú po polotovaroch, ktoré sú rýchle na prípravu. Floridská pediatrička Candice Jonesová ale povedala, že vysoko spracované balené potraviny svojim deťom vôbec nepodáva, pretože obsahujú príliš veľa soli a zlých tukov.

Energetické nápoje

Energetické nápoje môžu byť pre deti nebezpečné. "Neodporúčam, aby deti konzumovali kofeín vo všeobecnosti, pretože je to stimulačná droga a môže viesť k závislosti, ale najmä energetické nápoje môžu mať vážne následky," povedala washingtonská pediatrička Yami Cazorla-Lancasterová. Po vypití energetického nápoja môže dôjsť k nespavosti, srdcovým poruchám, záchvatom či dokonca smrti. Energetické nápoje prinajmenšom ovplyvňujú spánok a môžu narušiť náladu dieťaťa.

Ryby s vysokým obsahom ortuti

Davisová sa podľa vlastných slov vyhýba rybám s vysokým obsahom ortuti, ako je makrela, marlín, mečiar či tuniak. Pri vysokej expozícii môže byť ortuť toxická pre nervový systém a mozog, preto je najlepšie, ak sa jej deti úplne vyhnú.

Sladká šťava a sóda

Šťavy a nealkoholické nápoje majú veľmi vysoký obsah koncentrovaného cukru (sacharózy) a tiež často kukuričného sirupu s vysokým obsahom fruktózy. Okrem toho obsahujú príliš veľa pridaného cukru a majú veľmi nízky obsah vlákniny. Experti odporúčajú, aby ste deťom podávali čistú vodu, najmä od veku šesť mesiacov a viac. Do vody môžete pridať aj ovocie, čím ju mierne ochutíte bez pridaného cukru.

Potraviny s rizikom udusenia

Potraviny, ktoré predstavujú nebezpečenstvo udusenia pre batoľatá a malé deti, zahŕňajú pukance, hotdogy, hrozno, cherry paradajky, tvrdé cukríky, žuvačky, mrkvu či kúsky vareného mäsa.

Nepasterizované mliečne výrobky

Malé deti by napokon nemali konzumovať ani nepasterizované mliečne výrobky. Surové mlieko totiž môže obsahovať rôzne baktérie, ktoré môžu viesť k nepríjemným infekciám. Ak dieťaťu ponúknete nepasterizované mliečne výrobky, hrozí, že ho postihnú gastrointestinálne infekcie či dokonca ťažká hnačka.