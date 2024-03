Britské noviny píšu o Slovensku: VYMEŇTE Alpy za Tatry! Pozrite, čím všetkým boli uchvátení

(Zdroj: TASR - Erika Ďurčová)

Slovákom sa Tatry zdajú pridrahé a veľakrát zamenia dovolenku na Slovensku za inú zahraničnú destináciu. Naopak, podľa britskej autorky článku je dovolenka na Slovensku cenovo veľmi prijateľná. Je dôležité však podotknúť, že vo Veľkej Británii je minimálna mzda v prepočte na eurá na úrovni cca 2-tisíc eur. Minimálna mzda pre rok 2024 predstavuje na Slovensku 750 eur.

Briti sa letecky dostanú priamo na letisko v Poprade

"Zvyčajne sú to ultrabohatí ľudia, ktorí pristanú o 10.00 h, aby boli na svahu o 11.00 h. Lyžovanie na Slovensku je však také cenovo dostupné, takže aj my ostatní môžeme byť toho súčasťou," píše Nicholson v novinách Independent. Upozorňuje na nové lety dvakrát týždenne z londýnskeho letiska Stansted priamo na letisko Poprad-Tatry, kde cestujúcich na Slovensko len za pár desiatok eur prepravuje Ryanair. Okrem toho dvakrát týždenne lieta aj Wizz Air z mesta Luton.

"Len za 15 minút sme boli s manželom v druhom najväčšom stredisku na Slovensku, v Tatranskej Lomnici. Má len deväť vlekov a 7,5 míle zjazdoviek, no je vysoká a siaha až do výšky 2 200 m. Jazdy sú väčšinou rýchle a moderné lanovky stoja od 24 € na deň, zvyčajná počiatočná cena v Alpách je 50 eur. Takže so zasneženými vrcholmi za nami a dramatickým výhľadom na rozľahlú pláň pod sebou sme sa hnali po modrých a červených zjazdovkách," píše Nicholson.

Lyžovanie v Tatranskej Lomnici (Zdroj: TASR - Veronika Mihaliková)

Tatry majú najpestrejšiu ponuku nelyžiarskych alternatív, tvrdí novinárka

Sklamaní boli zo silného vetra, kvôli ktorému boli najvyššie zjazdovky uzavreté. Pripomenula však, že s takýmito prípadmi sa stretávajú aj v Alpách. "Našťastie, slovenské Tatry majú najpestrejšiu ponuku nelyžiarskych alternatív, aké poznám. A to všetko za rozumnú cenu," dodáva.

Britom sa páčili kúpele, štvorchodová večera pri krbe a pri sviečkach za 52 eur a zaujal ich aj honosný Grand Hotel Praha s dvojlôžkovými izbami od 162 € za noc vrátane skipasov a raňajok. Upozornila však aj na c enovo dostupnejšie ubytovanie a to v samotnom Poprade, kde ich zaujal tiež kostol z 12. storočia s hodinovou vežou či divadlo a múzeá. Dodali, že do Popradu sa dá z Londýna dostať aj vlakom do 23 hodín a to s tromi alebo štyrmi prestupmi.

Navštívili Starý Smokovec aj Štrbské Pleso

Briti nemohli vynechať Starý Smokovec. "Nachádza sa medzi viacerými kúpeľnými hotelmi z obdobia Habsburgovcov, má len tri vleky a 2,5 km zjazdoviek, takže je len pre začiatočníkov. Ale ľadový palác (Tatranský ľadový dóm, pozn, red.) na vrchole lanovky musíte vidieť," odporúča novinárka. Dorozumieť sa anglicky podľa nej nebol žiadny problém a tiež vyzdvihla dobré spojenia medzi miestami, ktoré navštívili.

Lanová dráha Starý Smokovec – Hrebienok (Zdroj: TASR - Roman Hanc)

Neobišli ani Štrbské Pleso, kde podľa autorky možno všade násť pozostatky komunizmu. "Od elegantných trojuholníkových hotelov zo 70. rokov až po hrôzostrašných vrátnikov, ktorí pýtajú 50 centov za toalety," dodáva. Kvôli silnému vetru bolo všetkých osem vlekov na Štrbskom Plese a päť kilometrov zjazdoviek zatvorených.

Lyže preto vymenili za bežky, vďaka čomu neskôr dosiahli nádherný výhľad na skalnaté štíty. Na cenu a kvalitu jedla sa tiež nemohli sťažovať. "Aj keď je Štrbské Pleso nádherné, Slovensko má len jedno stredisko, ktoré zabaví tých najpokročilejších zjazdových lyžiarov a to je Jasná," uvádza novinárka s tým, že ju navštívili v čase, keď sa v stredisku konala súťaž Svetového pohára.

Zobraziť galériu (5) (Zdroj: TASR - Roman Hanc)

Na tieto zážitky nezabudnú

Briti okrem iného ocenili aj hotely priamo pri svahu a lyžovanie skoro ráno, vďaka čomu mali zjazdovku len pre seba. Páčili sa im aj raňajky podávané v panoramatickej reštaurácii Rotunda na Chopku vo výške 2024 m.

" Môžete si tu tiež vychutnať šesťchodovú večeru pri západe slnka za 86 eur na hlavu. Ešte pozoruhodnejší je však zážitok z Jasnej, kde vám v kabínke na lanovke podávajú údeniny a prosecco len za 15 eur," vychvaľuje novinárka. J edinečné pre Jasnú označila aj prístupné freeridové lyžovanie, pričom na mape zjazdoviek sú zobrazené oblasti mimo zjazdoviek, ktoré začínajú nad hranicou lesa.

Zobraziť galériu (5) (Zdroj: TASR - Oliver Ondráš)