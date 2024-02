Armáda spúšta MEGAnábor: Buď vojakom slovenského "Navy seals"! Tvoja rodina bude hrdá, že brániš vlasť

(Zdroj: TASR/Jan Krošlák)

"Ak si pripravený posunúť svoje hranice a zistiť, čoho si naozaj schopný - špeciáli Ti ponúkajú príležitosť,“ píšu Ozbrojené sily Slovenskej republiky. SŠO hľadajú do svojich služieb záujemcov pre výsadkové aj nevýsadkové pozície. Prijatí vojaci budú môcť pracovať na veliteľstve v Trenčíne na logistike, operačnom oddelení či výcvikoch, ale pridať sa môžu aj k pluku špeciálneho určenia v Žiline. To je zrejme najväčšia výzva pre profesionálnych vojakov v OS SR.

"Ak chceš byť príslušníkom oddielov pre špeciálne operácie 5. pluku špeciálneho určenia, čaká Ťa neľahký výber, no Ty, Tvoja rodina, partnerka a priatelia budú hrdí, že si sa k nám dostal a zvládol to. Ponúkame Ti funkcie v hodnostných kategóriách mužstvo, poddôstojníci aj dôstojníci. Všetky funkcie sú výsadkové. Nemal by si sa báť výšok a na zemi by si mal byť rozhodný, flexibilný. Nesmie Ti chýbať chuť ďalej sa vzdelávať. Buď tímový hráč!,“ píše sa v propagačných materiáloch.

Okrem toho sa hľadajú posily aj pre 51. výcvikovú základňu v posádke Žilina, pričom záujemcovia, ktorí splnia podmienky, sa môžu stať aj inštruktormi. Profesionáli sa môžu tiež pridať do 52. výsadkového prápor v posádke Jamník (Mokraď), kde ponúkajú funkcie v kategóriách mužstvo, poddôstojníci aj dôstojníci v rôznych odbornostiach, výsadkové aj nevýsadkové. Výhodou je vodičské oprávnenie skupiny C v hodnostnej kategórii mužstvo.

Ponúkané výhody

Službou v SŠO získajú vojaci ustanovenie na funkcie aj s vyššou plánovanou hodnosťou. Môžu sa zúčastniť zahraničného odborného a kariérneho vzdelávania, budú vyslaní do odborných a jazykových kurzov a bude im umožnená účasť v operáciách OS SR v zahraničí. Podstúpia tiež výcvik zameraný na súčasné a budúce hrozby a môžu kariérne rásť. Záujemcovia, ktorí spĺňajú podmienky sa môžu prihlásiť do 23. februára, pričom výber sa uskutoční začiatkom apríla.

Počas výberu vojaci absolvujú psychodiagnostické posudzovanie, preskúšajú ich z pohybovej výkonnosti, preveria ich jazykovú spôsobilosť a absolvujú osobné pohovory s výberovou komisiou.