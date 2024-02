Spotreba domácností by po poklese mala podľa analytikov začať postupne rásť

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Pokles maloobchodných tržieb vyjadrený v stálych cenách za celý rok 2023 dosiahol úroveň 4,5 %, čo je najhorší výsledok od roku 2009. Spotreba slovenských domácností v medziročnom porovnaní narážala na vysokú porovnávaciu základňu z konca roka 2022, no pokračovala v oživení aj v poslednom štvrťroku minulého roka. V tomto roku by sa tržby maloobchodu mali vrátiť do kladných čísiel, zhodli sa analytici.

"Spotreba domácností už svoje dno našla. Naznačuje to rastúca spotrebiteľská dôvera, obnovený rast reálnych miezd či ustupujúca inflácia. Predpokladáme preto, že po silnom prepade tržieb v minulom roku by sme tento rok mohli pozorovať ich postupné zotavovanie," uviedol analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák. Spotreba domácností by mala byť v tomto roku jedným z hlavných motorov ekonomického rastu. V samom úvode roka však podľa Koršňáka tržby najskôr ešte predsa len ostanú pri ľahkom medziročnom poklese.

Analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš očakáva, že maloobchodné tržby sa v aktuálnom roku vrátia postupne do kladných hodnôt, a to najmä v dôsledku nižšej inflácie a obnoveného rastu reálnych miezd. To podporí aj celkovú spotrebu domácností, ktorá by sa mala v tomto roku vrátiť k reálnemu rastu. "Domácnosti pocítia pri rastúcich príjmoch nižší tlak na ich domáci rozpočet a budú sa cítiť bohatšie," myslí si Kočiš. Na druhej strane bude mať zvýšená ochota domácností míňať peniaze proinflačný charakter, čo môže tlačiť na ceny tovarov a služieb.