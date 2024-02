Zastropované ceny energií nemusia byť vždy výhodnejšie: Pozor! Na zmenu už neostáva veľa času

(Zdroj: Getty Images)

archívne video



Mojou prioritou je zabezpečiť dostupné ceny energií pre domácnosti, podniky a verejný sektor, tvrdí Denisa Saková (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)



V situáciách, keď je trhová cena nižšia než cena regulovaná úradom, je výhodnejšie odoberať elektrinu a plyn za cenu nepodliehajúcu cenovej regulácii. Takzvaní zraniteľní odberatelia, teda najmä domácnosti, môžu využiť ponuku takýchto produktov.

"Ak sa rozhodnete využívať neregulovaný produkt, do 31. 3. 2024 je potrebné vystúpiť z regulovaného segmentu. Následne je potrebné uzatvoriť s dodávateľom novú zmluvu s cenou nepodliehajúcou cenovej regulácii s dodávkou od 1. 1. 2025. Opätovné prihlásenie sa do regulácie je možné až pre dodávku so začiatkom od 1. 1. 2026.“ informuje spoločnosť ZSE na svojej stránke.

Na zmenu je čas do konca marca

Zákazník má právo na výber a zmenu dodávateľa elektriny a plynu. V prípade, ak sa rozhodne zmeniť dodávateľa energií a zároveň chce mať zabezpečenú dodávku energií za cenu regulovovanú úradom, je potrebné najneskôr do 31. marca 2024 doručiť výpoveď Zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo plynu pôvodnému dodávateľovi, a zároveň uzatvoriť do tohto termínu zmluvu s novým dodávateľom. Zmluva s pôvodným dodávateľom tak zanikne k 31. decembru 2024 a dodávka elektriny alebo plynu, podľa zmluvy uzatvorenej s novým dodávateľom, začne od 1. januára nasledujúceho roka.

archívne video

Štátny tajomník ministerstva hospodárstva k cenám energií pre rok 2024 (Zdroj: TASR/ Jakub Popelka)

Informácie o dynamickej cene elektriny

Jednou z možností, ktoré ponúka napríklad Západoslovenská energetika, je produkt s dynamickou cenou elektriny. Mechanizmus tvorby ceny pri v takomto prípade vychádza z hodinových cien elektrickej energie na krátkodobom trhu s elektrinou. Cena na krátkodobom trhu sa mení každú hodinu každého dňa a odráža vývoj dopytu a ponuky elektriny, situáciu na trhu, vplyv počasia, stav výroby jednotlivých zdrojov a iné.

Výsledná cena elektriny za daný mesiac je vypočítaná ako vážený priemer hodinových cien vrátane koeficienta ceny a hodinovej skutočnej spotreby elektriny v jednotlivých dňoch mesiaca. Tento typ produktu je výhodný najmä pre odberateľov, ktorí aktívne sledujú svoju spotrebu v jednotlivých hodinách dňa a majú možnosť presunúť odber elektriny do hodín, kedy je cena lacnejšia.

"Napríklad v prípade domácností je to presun prania, sušenia do nočných alebo skorých ranných hodín a vyhnutie sa hodinám v čase špičky," uvádza ZSE. Podmienkou uzatvorenia zmluvy s dynamickou cenou je inteligentný merací systém, kedy sa spotreba elektriny zaznamenáva v hodinových intervaloch. Zákazníkovi so zmluvou na dynamickú cenu nehrozia pokuty spojené s väčším alebo menším ako s dohodnutým odberom, ako je to v prípade zmluvy s fixnom cenou.

Príklad rozdielnej výšky ceny na krátkodobom trhu v 3 náhodne vybraných dňoch roka 2023 (Zdroj: zse.sk)

Pri vyššej volatilite na krátkodobom trhu je ale náročné odhadnúť a naplánovať si náklady na dlhšie časové obdobie. V závislosti od kategórie spotrebiteľa navyše náklady na inštaláciu IMS merača znáša zákazník. Dynamická cena nepodlieha regulácii a môže byť vyššia ako je regulovaná cena schválená Úradom pre reguláciu v sieťových odvetviach.