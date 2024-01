Stabilita a európska perspektíva Ukrajiny je aj v slovenskom záujme, uviedol premiér

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Stabilita, nezávislosť a demokratická perspektíva Ukrajiny je v slovenskom záujme a garantovať ju môže aj členstvo Ukrajiny v Európskej únii (EÚ). Povedal to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD), ktorý sa počas týždňa stretol s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom.

Stretnutie sa konalo v Užhorode 24. januára a obaja predstavitelia na ňom konštatovali, že slovenská a ukrajinská vláda chcú napriek názorovým rozdielom viesť politiku "nového pragmatizmu". Fico predpokladá, že prístupové rokovania Ukrajiny do EÚ budú dlhodobý proces. Pripomína, že európsku perspektívu Ukrajiny osobne podporil. "Pokiaľ ide o vstup do Európskej únie, poďme o tom hovoriť, sú tam nejaké podmienky, bude to trvať nejaký čas," uviedol s tým, že tento vstup je ťažké si v praxi predstaviť, kým je Ukrajina vo vojnovom stave.

Členstvo Ukrajiny v NATO

Prípadné členstvo Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii by Fico považoval za riziko pre celý región. "Členstvo Ukrajiny v NATO je neuveriteľný predpoklad zvyšovania napätia, dokonca až rozšírenia tohto konfliktu, ktorý je momentálne lokálny, na celý svet," tvrdí premiér. S ukrajinským partnerom hovoril o viacerých ekonomických témach, vybudovaní energetického interkonektora medzi Veľkými Kapušanmi a Mukačevom, modernizácii hraničného priechodu vo Vyšnom Nemeckom, ale aj o železničnom prepojení Kyjeva a Košíc.

Ukrajina už podľa Fica zrejme nepodpíše novú zmluvu s ruským Gazpromom o tranzite plynu, aktuálna sa končí v roku 2024. Tvrdí však, že je v záujme Slovenska a ďalších krajín regiónu, aby sa našlo nejaké politicky schodné riešenie pre pokračovanie tohto tranzitu. "Všetko sa dá. Bude záležať na vôli Ukrajincov garantovať, že tento tranzit bude prebiehať," naznačil Fico.

Fico sa stretol s nemeckým kancelárom

Premiér sa počas týždňa stretol aj s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom. Spolkový kancelár sa podľa Fica zaujímal aj o výsledky rokovaní na Ukrajine, hlavnou témou rozhovorov však boli ekonomické vzťahy Nemecka a Slovenska. "Máme tu obrovské množstvo podnikateľských subjektov z Nemecka, ktoré významnou mierou prispievajú k hospodárskemu rastu Slovenskej republiky. Rysuje sa aj nejaká spolupráca vo vojenskej oblasti," konštatoval Fico.

Slovenský premiér zároveň informoval nemeckého kancelára o svojom pohľade na problémy s uplatňovaním právneho štátu na Slovensku v rokoch 2020 - 2023. "Spolkový kancelár je človek, ktorý chce mať informácie, musí presne vedieť, čo sa deje. Veľa sme o tom hovorili a pošlem aj ďalšie informácie. Lebo každý hovorí, že ideme rušiť Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ale nikto nechce hovoriť, prečo to vlastne robíme," zdôraznil Fico.