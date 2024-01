Premiér Fico odcestoval do Nemecka na stretnutie s kancelárom Scholzom

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

KOŠICE - Predseda vlády SR Robert Fico odcestoval v stredu popoludní do Nemecka, kde sa stretne so spolkovým kancelárom Olafom Scholzom.

Premiér cestuje do Nemecka z Košíc, pretože predpoludním absolvoval ešte na Ukrajine stretnutie s tamojším predsedom vlády Denysom Šmyhaľom. Na Slovensko by sa mal Fico vrátiť v stredu neskoro večer. Premiéra na ceste do Nemecka sprevádzajú aj minister obrany Robert Kaliňák a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Fico sa mal so Scholzom stretnúť už vlani 19. decembra, nemecký kancelár však schôdzku odriekol pre ochorenie COVID-19.