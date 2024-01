Politológ má v úspechu Pellegriniho aj Korčoka jasno: Môžeme si vydýchnuť! Danka zato nešetril

(Zdroj: Topky/Maarty, Ramon Leško, archív R.Š.)

archívne video

Peter Pellegrini oznámil dátum prezidentských volieb (Zdroj: Topky/Maarty)

Podľa politológa Radoslava Štefančíka takýto postup nie je vizitkou koalície, ale skôr mocenských chúťok Andreja Danka. „Danko nie je spokojný, že ťahá v koalícii za kratší koniec, hoci bez neho by koalícia nevznikla. Veľmi veľmi túži po moci, ale Peter Pellegrini, chvalabohu, zatiaľ odoláva,“ myslí si. „To, že Danko je alergický na Pellegriniho, je známa vec a nie je rozhodujúce, či sedia oproti sebe ako koaliční partneri alebo prezidentskí kandidáti. Predpokladám, že Pellegrini nebude útočiť na Danka. Zrejme uplatní známe pravidlo, že na malých, chorých a bezvýznamných sa neútočí. Danko je však neohrabaný a vulgárny politik, už to nakoniec ukázal v uplynulých dňoch, takže ten hranicu mať nebude,“ myslí si Štefančík.

Napriek tomu podľa neho nemožno vylúčiť, že šéf SNS nakoniec predsa len podporí Petra Pellegriniho. „Andrej Danko je mizerný kandidát s mizerným komunikačným talentom, na verejnosti pôsobí skôr na smiech, čo sa nakoniec ukazuje aj v jeho minimálnych preferenciách,“ zdôvodnil.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Hlas bude potrebovať nového predsedu

Otázne je, čo by to urobilo s koalíciou a samotnými stranami, ak by sa jeden zo spomínanej dvojice nakoniec stal prezidentom. Táto možnosť je v hre najmä v prípade Petra Pellegriniho, ktorý by podľa prieskumov nemal mať problém s postupom do druhého kola. V tom ho pasujú za víťaza pred jeho konkurentom Ivanom Korčokom. Okrem toho, že by po Pellegrinim zostalo voľné kreslo predsedu parlamentu, tak by si strana musela zvoliť aj nového lídra, ktorý by bol v jej čele v čase koaličnej spolupráce so Smerom aj SNS. „Predsedom môže byť ktokoľvek z tých známejších tvári, ako napríklad Šutaj Eštok, Drucker alebo Tomáš. V každom prípade však treba upriamiť na doterajšiu skúsenosť s vládnutím so Smerom. Po každej volebnej perióde, kedy Smer tvoril vládu, Smer v ďalšom výsledku volieb výrazne klesol a koaliční partneri buď vypadli z parlamentu alebo sa ocitli na hranici zvoliteľnosti. Takže treba počítať s tým, že minimálne jedna koaličná strana po ďalších voľbách vypadne z kola von,“ myslí si Štefančík.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Prepadnuté hlasy bude brať Pellegrini

V prípade, že by sa do druhého kola dostali Peter Pellegrini a Ivan Korčok, znamenalo by to, že mnohé z mien, ktoré majú záujem v prezidentských voľbách kandidovať, by vypadli už v prvom kole. Sú medzi nimi Štefan Harabin, Marian Kotleba, Ján Kubiš či spomínaný Andrej Danko. Otázne je, koho by ich voliči potom uprednostnili v druhom kole. Pre konečný výsledkom to pritom môže byť kľúčové. „Predpokladám, že Pellegrini bude brať voličov Harabina, Danka, Kotlebu, aj Kubiša. Korčokovi toho veľa neostane, musí sa ale spoliehať, že uhladený spôsob Petra Pellegrini nepresvedčí ukričaných voličov, ktorí budúcnosť Slovenska vidia napríklad v náručí teroristov z Kremľa. Ak sa však do druhého kola dostanú obaja favoriti, t. j. Pellegrini aj Korčok, Slovensko si môže vydýchnuť. Bude totiž isté, že ďalší slovenský prezident nebude hulvát, cestný pirát ani pravicový extrémista,“ uviedol. Na to, aby karty zamiešalo ešte nejaké iné silné meno, je podľa neho už neskoro.

Prezidentský palác (Zdroj: SITA/Jozef Jakubčo)

Ivan Korčok nemá na svojej strane ani celú opozíciu

Nie len koalícia sa nevedela dohodnúť na jednom kandidátovi. Podobne to je aj v prípade opozície, kde sa za Ivana Korčoka zatiaľ stavia len Progresívne Slovensko a SaS. KDH zatiaľ nepresvedčil a strana nepodporila ani nikoho iného. Istý čas sa dokonca pohrávala s myšlienkou vlastného kandidáta, no k tomu nakoniec nedošlo. Podporu Korčokovi nevyslovilo ani OĽaNO. „Opozícia nemusí byť jednotná. Opozícia nevzniká podľa nejakých hodnotových kritérií, ale len preto, že strany netvoria vládnu koalíciu. Ide o rôzne subjekty s rôznymi záujmami, čo sa nakoniec prejavuje v každom type volieb, vrátane prezidentských. Ak postavia kandidátov, urobia to len preto, aby posunuli značku svojej strany viac do pozornosti, ale predpokladám, že pred druhým kolom sa budú všetky správať zodpovedne,“ myslí si Štefančík.