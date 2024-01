Žilinka si z obáv európskej prokuratúry ťažkú hlavú nerobí: Jedna poznámka, pani hlavná prokurátorka

Predsedníčka Európskej prokuratúry Laura Codruța Kövesi a Maroš Žilinka (Zdroj: SITA/AP/Vadim Ghird, Topky/Ramon Leško, Facebook/Maroš Žilinka – generálny prokurátor SR, koláž: Topky)

EPPO v liste uviedla, že na základe dôkladnej analýzy kombinácie navrhovaných zmien dospela k záveru, že kroky slovenskej vlády predstavujú vážne riziko porušenia zásad právneho štátu v zmysle článku 4 ods. 2 písm. c) nariadenia o podmienenosti. V konkrétnej rovine by to podľa EPPO minimalizovalo odhalenie možných podvodov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ a narušilo funkčný mechanizmus podávania správ medzi Európskou prokuratúrou a špeciálnou prokuratúrou.

Podľa EPPO plánované kroky vlády SR predstavujú "faktickú amnestiu" v značnom počte aktívnych vyšetrovaní podvodov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ na území Slovenska. V tejto súvislosti hlavná európska prokurátorka rovnako poznamenala, že rýchlosť, s akou slovenská vláda mieni pristúpiť k týmto zmenám, vyvoláva vážne pochybnosti o dodržiavaní povinnosti lojálnej spolupráce.

Jedna poznámka od generálneho prokurátora Maroša Žilinku

K obavám hlavnej európskej prokurátorky sa teraz prostredníctvom sociálnej siete vyjadril generálny prokurátor SR Maroš Žilinka. Ten považoval za potrebné poukázať na nízky počet obžalôb za Slovenskú republiku vo veciach v pôsobnosti EPPO.

"Obavy hlavnej európskej prokurátorky, ktorá stojí na čele EPPO a efektívnosť ochrany finančných záujmov Európskej únie na Slovensku orgánom Európskej únie, na čele ktorého stojí, nemožno hodnotiť bez prihliadnutia na skutočnosť, že šiesti európski delegovaní prokurátori za Slovenskú republiku od 1.6.2021, kedy EPPO začala činnosť, teda za dva a pol roka, podali vo veciach v pôsobnosti EPPO na Špecializovanom trestnom súde celkom päť obžalôb (podľa informácie, ktorú mi 18.12.2023 poskytol európsky prokurátor za Slovenskú republiku).“

Európsky parlament v uznesení vyjadruje obavy o súdne procesy a slobodu médií na Slovensku

Stredajšie uznesenie Európskeho parlamentu (EP) kritizuje legislatívne návrhy predložené vládou premiéra SR Roberta Fica s vysvetlením, že môžu ohroziť integritu súdnych procesov a oslabiť tiež občiansku spoločnosť, slobodu médií aj boj EÚ proti podvodom. EP v uznesení tlmočí svoje znepokojenie z – podľa neho – neoprávneného využitia zrýchleného legislatívneho procesu v prípade novely Trestného zákona a rozpustenia Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ktorý rieši prípady korupcie a závažné trestné činy.