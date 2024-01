NAŽIVO Prezidentka Zuzana Čaputová sa postavila pred poslancov: MIMORIADNE vystúpenie

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA – Jednou z hlavných tém týchto dní je bezpochyby novela Trestného zákona z dielne koalície. Opozícia voči zmenám hlasne namieta, do ulíc pre ne vyšli aj nespokojní ľudia a odmietavo sa voči nim postavil aj Brusel. Vec detailne rieši aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá sa vo štvrtok na pravé poludnie postavila pred poslancov.

Mimoriadne vystúpenie prezidentky Zuzany Čaputovej k novele Trestného zákona (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Prezidentka vo svojom vystúpení uviedla, že nesprávne alebo dôkladne nepripravené nastavenie novely Trestného zákona by mohlo spôsobiť nepredvídateľné celospoločenské škody a nezvratné zásahy do práv poškodených osôb. To, aby sa závažné zmeny trestného práva diali bez riadneho legislatívneho procesu, označila za bezprecedentné. Upozornila tiež, že predložená novela je jednou z najvýznamnejších zmien v doterajšej trestnej politike a zásadne mení prístup k majetkovej a hospodárskej kriminalite.

Argument vlády na prijatie novely Trestného zákona v skrátenom legislatívnom konaní opierajúci sa o rozhodnutia Ústavného súdu SR a údajného porušovania ľudských práv neobstojí, podľa Čaputovej neobstojí. Úprimnejšie zdôvodnenie vidí vo výroku premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o tom, že ide o mocenské rozhodnutie. Odmietla aj argumenty o potrebe zosúladiť výšky trestov s okolitými krajinami Európskej únie. Poukázala pritom na výhrady európskych orgánov a na ohrozenie čerpania eurofondov.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Prezidentka si tiež myslí, že novela Trestného zákona môže byť v kolízii s Ústavou SR a prináša hrozbu zásahov do práv poškodených na spravodlivý proces. Kombinácia zníženia trestných sadzieb, zvýšenia hraníc škody, zmeny v ukladaní podmienečných trestov a zmeny v oblasti premlčania by bola podľa nej rezignovaním štátu na ochranu občanov, efektívne vymáhanie spravodlivosti a môže znamenať odklon od ochrany princípov právneho štátu.

Čaputová sa už skôr vyjadrila, že proces prijímania legislatívy považuje za veľmi nevhodný. Výhrady má aj voči jednotlivým ustanoveniam novely.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Do paláca pozvala expertov a autority z oblasti práva

Prezidentka kvôli novele Trestného zákona v stredu prijala aj právnych expertov a právnické autority, aby spoločne vec prediskutovali. Na stretnutie prišli napríklad ústavný právnik Ladislav Orosz či exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Rovnako sudca Špecializovaného trestného súdu Rastislav Stieranka či predseda Rady prokurátorov SR Stanislav Jakubčík, prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry Lucia Bizoňová i Peter Sepeši z Generálnej prokuratúry SR.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Prezidenta je presvedčená, že predkladatelia novely Trestného zákona nevedia o dôsledkoch, ktoré zmeny môžu priniesť. Ak by sa stretli s ľuďmi z praxe ešte pred predložením novely, tak by takýto návrh v súčasnosti v parlamente nebol. "Bolo to zaujímavé a silné počúvanie, takáto odborná debata mala byť nielenže súčasťou riadneho legislatívneho procesu, ale dokonca mala predchádzať pri zámere prijať takto zásadné zmeny," uviedla hlava štátu po stretnutí. Pripomenula, že s ministrom spravodlivosti sa stretla koncom minulého roka a nevie, s akými odborníkmi sa o návrhu rozprával. "Pokiaľ viem, ani odborné kapacity ministerstva spravodlivosti sa nepodieľali na tvorbe tejto novely," podotkla Čaputová.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Mnohé argumenty, ktoré zazneli na stredajšom stretnutí, plánovala zhrnúť vo svojom dnešnom vystúpení v parlamente. "Zaznievali rôzne aspekty praktických dosahov noviel na konkrétnych prípadoch. To sú tie nuansy skryté v konkrétnych prípadoch a odborníci z praxe dokonca na mnohé z nich prichádzajú až postupne," povedala. Čaputová dodala, že dlho bola predmetom debaty otázka premlčacej doby.

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Zmeny sa riešili aj na pôde EÚ

V týchto dňoch sa v pléne rokuje o návrhu na skrátené legislatívne konanie k novele Trestného zákona. Opozícia má voči zmenám veľké výhrady. Veľký problém vidí v rušení Špeciálnej prokuratúry. Do ulíc tiež vyšli ľudia, ktorí proti zmenám protestujú. Protestná akcia sa koná aj dnes večer vo viacerých slovenských mestách.

Zmeny odsúdil aj Európsky parlament. V hre dokonca aj hrozba stopnutia peňazí z eurofondov. Dokument, ktorý prijali, „vyjadruje hlboké znepokojenie nad neodôvodneným využívaním zrýchleného legislatívneho procesu zo strany slovenskej vlády, najmä pokiaľ ide o navrhované zmeny Trestného zákona“. Zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry zasa podľa nich "ohrozuje integritu súdnych procesov, podkopáva boj Európskej únie proti podvodom a ohrozuje ochranu finančných záujmov EÚ a prirodzeného prostredia na Slovensku“. Vládu vyzvali, aby zmeny prehodnotili.