Prezident ako protiváha vlády je z vecného hľadiska nezmysel, povedal Hrabko

Juraj Hrabko (Zdroj: TASR/Michal Svitok)

Prezident je podľa neho súčasťou výkonnej moci, rovnako ako vláda a žiadnu špeciálnu vlastnú moc nemá. "Je silný hráč, keď sú voľby a pri výmene ministrov, ale inak proti krokom vlády veľmi protestovať nemôže," upozornil Hrabko.

archívne video

Peter Pellegrini oznámil dátum prezidentských volieb (Zdroj: Topky/Maarty)

Napríklad prezidentka Zuzana Čaputová podľa neho počas svojho funkčného obdobia spolupracovala s viacerými vládami, niektoré z nich k nej mali politicky ďalej, iné bližšie a jednu kreovala osobne. "Ústavný príkaz znie jasne, štátne inštitúcie a ich predstavitelia majú spolupracovať a nie si robiť navzájom prieky," uviedol Hrabko.

Vyjadrenia prezidentského kandidáta Ivana Korčoka o prezidentovi ako protiváhe vláde Hrabko vníma skôr ako snahu postaviť predvolebnú kampaň na negatívnom postoji časti elektorátu voči premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD). "Z vecného hľadiska je to nezmysel, ale z voličského hľadiska je to, naopak, veľmi zrozumiteľné. Vnímam to ako avízo, akú kampaň bude robiť Ivan Korčok. Bude to kampaň nie za niečo, ale kampaň proti Robertovi Ficovi," poznamenal Hrabko.

Politická taktika

Odkladanie definitívneho potvrdenia prezidentskej kandidatúry v prípade Petra Pellegriniho je podľa Hrabka politickou taktikou. "Všetci vieme, že bude kandidovať. Muselo by sa stať niečo, čo si v tejto chvíli ani nevieme predstaviť, ak by napokon nekandidoval," podotkol. To isté podľa neho platí v prípade možnosti zmeny rozhodnutia Zuzany Čaputovej, ktorá už opätovne kandidovať nechce. "V oboch prípadoch je to teoreticky možné, ale prakticky k tomu nepríde," konštatoval Hrabko.

Kandidovať na post prezidenta má v úmysle aj líder Aliancie Krisztián Forró, svojho kandidáta avizuje aj Slovenská národná strana. Podľa Hrabka títo stranícki kandidáti nemajú veľkú šancu postúpiť do druhého volebného kola, účasťou na prezidentskej kampani však môžu posilniť svoje politické subjekty a následne zvýšiť ich šance v júnových voľbách do Európskeho parlamentu. "Prečo ide kandidovať pán Forró? Je to rozumný človek, vie, že tu nie je taká voličská základňa, aby sa stal prezidentom. Ale je to predpríprava, lebo Aliancia do eurovolieb určite pôjde," poznamenal Hrabko.

Časť kampane, v ktorej sa bude prezidentská téma prelínať s témou eurovolieb, môže podľa Hrabka chýbať KDH, ktoré sa rozhodlo svojho kandidáta nepostaviť. "Nevidím to ako dobrú politickú taktiku z ich strany," konštatoval Hrabko. Kresťanskí demokrati majú podľa neho pevné voličské jadro, ale v tretích voľbách krátko po sebe aj takáto spoľahlivá opora môže zlyhať.