Na Slovensko sa valí čierny scenár: Podniky v obavách! Môže zaniknúť až 85-tisíc pracovných miest

Dodávatelia podľa agentúry čelia problémom v dôsledku toho, že elektromotory majú oveľa menej súčiastok ako spaľovacie motory. "V Česku a na Slovensku sú roztrúsené stovky firiem vyrábajúcich pre automobilky. Tieto firmy sa teraz snažia udržať zákazky a pracovné miesta," píše Bloomberg.

Slovensko a Česko zaostávajú

Agentúra tiež poukazuje na riziko, že Česká republika a Slovensko zaostanú v získavaní investorov pre výstavbu tovární na výrobu batérií pre elektromobily. Upozorňuje, že v Maďarsku a Poľsku už niekoľko takýchto tovární stojí alebo je vo výstavbe. Bývalý slovenský minister hospodárstva Vazil Hudák, ktorý je teraz podpredsedom bratislavského inštitútu GLOBSEC, varoval, že automobilky by mohli novú výrobu umiestňovať do blízkosti dodávateľov batérií.

Automobilky po celom svete teraz do prechodu k elektromobilom výrazne investujú. Nemecký koncern Volkswagen plánuje na Slovensku po roku 2025 začať výrobu športovo-úžitkových vozidiel (SUV) s elektrickým pohonom, zatiaľ čo švédska automobilka Volvo Cars buduje neďaleko od Košíc továreň na výrobu elektromobilov, ktorá by mala začať prevádzku v roku 2026.

Volkswagen vlani vo svojej bratislavskej továrni spustil výrobu najnovších verzií modelov VW Passat a Škoda Superb, je však možné, že to budú posledné modely so spaľovacími motormi vyrábané v tomto závode. "Problémom je, čo sa stane s rozsiahlou sieťou dodávateľov, ktorí tvoria chrbticu priemyslu a udržiavajú ekonomiku v chode," píše Bloomberg v súvislosti s prechodom výroby z automobilov so spaľovacími motormi na elektromobily na Slovensku.

Na Slovensku môže zaniknúť až 85-tisíc pracovných miest

Podľa štúdie inštitútu GLOBSEC by mohlo na Slovensku v rámci prechodu k elektromobilom zaniknúť až 85-tisíc pracovných miest. "Pokiaľ túto transformáciu nezvládneme, budeme mať problém so zamestnanosťou," povedal šéf Zväzu automobilového priemyslu Alexander Matušek.

Výrobcovia automobilov a dodávatelia automobilových súčiastok na Slovensku zamestnávajú celkovo okolo 260-tisíc ľudí. V Česku je počet pracovníkov v tomto odvetví takmer dvojnásobný, píše Bloomberg.

Obavy má Dolný Kubín

Obavy ohľadom budúcnosti má teraz napríklad slovenské mesto Dolný Kubín, ktoré v uplynulých rokoch ťažilo práve z rozvoja automobilového priemyslu na Slovensku. "Z rozhovorov s dodávateľmi viem, že sú pripravení sa prispôsobiť, ale sú závislí od toho, ako transformáciu zvládnu ich zákazníci," uviedol starosta Ján Prílepok. "Považujeme to za vážnu hrozbu," dodal.

V meste pôsobí napríklad rakúska spoločnosť Miba, ktorá dodáva automobilkám súčiastky pre spaľovacie motory a prevodovky. Podľa šéfa tamojšieho závodu spoločnosti Miba Vladimíra Tomana však nie je isté, či si podnik bude môcť zachovať všetkých svojich 750 zamestnancov. "Situácia na trhu sa dramaticky mení," vyhlásil.