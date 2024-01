Obrovská tragédia: V Laborci sa topil 69-ročný muž, zomrel počas prevozu do nemocnice

V Laborci sa topil 69-ročný muž (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

MICHALOVCE - V rieke Laborec v Michalovciach sa v piatok (5. 1.) topil 69-ročný muž. Zomrel počas prevozu do nemocnice. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

"Krátko po 14.00 h bolo na tiesňovej linke 158 prijaté oznámenie, že v Michalovciach sa v rieke Laborec nachádza telo osoby, kričiacej o pomoc," uvádza s tým, že do jej blízkosti sa už nedalo dostať autom ani pešo. Preto jeden z dvojice michalovských dopravných policajtov preplával celú šírku Laborca, pričom sa mu podarilo dostať k bezvládnemu mužovi a vytiahnuť ho na breh, kde mu poskytol prvú pomoc. "Potom k nemu z druhej strany brehu priplával kolega z Hasičského a záchranného zboru. Spoločne muža vytiahli ešte vyššie na breh a oživovali až do príchodu záchranárov," spresňuje. Napriek tomu dôchodca napokon prišiel o život. Obhliadajúci lekár predbežne vylúčil cudzie zavinenie. Podľa polície sa muž dostal do vody pravdepodobne nešťastnou náhodou.

