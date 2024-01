Verejný ochranca práv sa zaoberá prípadom dojčiacej ženy, ktorá skončila v cele policajného zaistenia

Ilustračné foto. (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA -Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský sa zaoberá medializovaným prípadom umiestnenia dojčiacej matky z Medzilaboriec do cely policajného zaistenia (CPZ). Ombudsman na sociálnej sieti uviedol, že sa polície bude pýtať, aký bol nevyhnutný dôvod obmedzenia osobnej slobody osoby podozrivej z drobnej majetkovej trestnej činnosti a akým spôsobom bola pri policajnom zákroku braná do úvahy osobitná situácia tejto osoby a najlepší záujem maloletého dieťaťa.

"V prípade, že zo zistení vyplynie záver, že súčasná právna úprava vyžaduje precizovať režim umiestňovania matiek do CPZ z dôvodu eliminácie excesov zo strany polície, budem o týchto zisteniach informovať Ministerstvo vnútra SR - ako gestora právnej úpravy a Národnú radu SR," uviedol Dobrovodský.

Ako podotkol, podľa aktuálnej právnej úpravy umiestnenie matky do CPZ nepodlieha osobitnému právnemu režimu. "V niektorých prípadoch je pri umiestňovaní do CPZ potrebné vyjadrenie lekára, zákon však v tomto prípade na prípad dojčiacej matky nepamätal. Na druhej strane však platí, že polícia môže zasiahnuť do základných práv len v miere, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie sledovaného účelu," spresnil.

Rozhodnutie súdu o trestnej zodpovednosti preskúmať, ako tvrdí, nemôže, pretože trestný proces je z pôsobnosti verejného ochrancu práv vyňatý. Vo všeobecnosti však považuje odbornú diskusiu o trestnej zodpovednosti za drobné majetkové delikty za veľmi potrebnú. "Zvlášť, ak je v súčasnosti na úrovni vlády SR a zákonodarného zboru deklarovaná snaha zmierňovať trestnú politiku štátu," vysvetlil. Dobrovodský zároveň považuje za potrebné aj humanizovať podmienky výkonu trestných sankcií pre tehotné ženy a matky maloletých detí.

Portál noviny.sk informoval, že matka piatich detí z Medzilaboriec sa na prelome rokov 2023 a 2024 dostala do CPZ pre krádež chipsov. Strávila tam štyri dni. Jej najmladšie, jeden a pol ročné dieťa, je podľa slov jej obhajcu dojčené. Prípad bol riešený v tzv. superrýchlom konaní. Prokurátor ženu obžaloval z trestného činu krádeže.