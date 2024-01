Vodičov čakajú veľké novinky: Prichádzajú zmeny v dopravnom značení! TOTO všetko bude inak

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - O pár mesiacov to príde. Vodičov čakajú ďalšie veľké zmeny. Od apríla končí prechodné ustanovenie o dopravnom značení, ktoré platí do konca marca. Čo všetko sa bude po novom inak?

V prvej polovici tohto roka nadobudne účinnosť novela Vyhlášky o dopravnom značení, ktorá ruší takzvané prechodné ustanovenia týkajúce sa dopravného značenia. Upozornil na to portál Autoviny.sk. Od 1. apríla 2024 sa tak začnú uplatňovať nové predpisy. Prečítajte si, na čo všetko sa majú vodiči pripraviť.

archívne video

Diaľnica na Zemplín by pomohla znížiť regionálne rozdiely (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

Križovatky prestanú ukončovať platnosť značiek

Od 1. apríla 2024 na Slovensku prestanú križovatky ukončovať platnosť príkazových a zákazových dopravných značiek, po novom regulačných dopravných značiek. Uplatňovať sa bude dopravný predpis podľa § 7 ods. 5, ktorý hovorí hovorí, že:

Regulácia vyplývajúca z regulačnej značky podľa odseku 4 platí po značku, ktorá ju ukončuje, ak z významu značky nevyplýva inak alebo ak v odseku 6 nie je ustanovené inak. Ak má regulácia vyplývajúca z regulačnej značky podľa odseku 4 platiť aj za križovatkou, musí byť regulačná značka znovu umiestnená vo vhodnej vzdialenosti za križovatkou, inak musí byť vo vhodnej vzdialenosti za križovatkou umiestnená značka, ktorá ju ukončuje.

Takto označený úsek bude mať prednosť pred značkou začiatok a koniec obce či začiatok a koniec diaľnice. Týka sa to najmä dopravných značiek určujúcich maximálnu povolenú rýchlosť, zákaz státia, zákaz predchádzania a podobne. Zmieňované odseky 4 a 6 sa týkajú značiek o Regulácii vyplývajúcej z inej regulačnej značky a platnosti výstražných značiek 100 metrov za uplynutím nebezpečenstva.

Cez plnú čiaru sa už nebude môcť prechádzať na pozemok

V súčasnosti je v prílohe k Vyhláške o dopravnom značení č. 30/2020 o vodorovnom značení uvedené, že ak značka pozdĺžna súvislá čiara vyznačuje jazdný pruh, je zakázané ju prechádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie prekážky cestnej premávky. Od 1. apríla tohto roku sa tak cez "plnú čiaru" nebude môcť prechádzať na pozemok, kým do 31. marca 2024 to prechodné ustanovenie umožňovalo.

Žlté čiary už len ako dočasné značenie

Až do 31. marca 2024 platí, že žlté čiary označujú zákaz zastavenia a zákaz státia z oboch strán čiary. Od 1. apríla 2024 bude platiť dopravný predpis, že žltou farbou budú kreslené iba dočasné vodorovné dopravné značenia podľa § 11 ods. 1:

Dočasná vodorovná značka je žltej farby; vyznačuje sa len vtedy, ak sa má dočasne zmeniť už existujúce vodorovné značenie, napríklad z dôvodu prác na ceste alebo obchádzky. Dočasná vodorovná značka je nadradená inej vodorovnej značke. Ak by súčasné použitie trvalej a dočasnej vodorovnej značky neposkytovalo jasný a jednoznačný výklad alebo ak ide o dlhodobú dočasnú zmenu vodorovného značenia, trvalú vodorovnú značku je potrebné odstrániť; dočasná vodorovná značka sa v takom prípade vyznačí bielou farbou.

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Prehľad, čo platí už len do 31. marca 2024

V zmysle § 30 ods. 2 platia až do dňa 31. marca 2024 nasledujúce prechodné ustanovenia:

a) najvyššia dovolená rýchlosť vyplývajúca zo značky umiestnenej pri okraji cesty platí najďalej po vzdialenejšiu hranicu križovatky, ak nie je ukončená alebo zopakovaná za križovatkou podľa § 7 ods. 5, alebo po začiatok obce,

b) zákaz predchádzania alebo zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá vyplývajúci zo značky umiestnenej pri okraji cesty platí najďalej po vzdialenejšiu hranicu križovatky, ak nie je ukončený alebo zopakovaný za križovatkou podľa § 7 ods. 5,

c) regulácia vyplývajúca z regulačnej značky vyobrazenej na pruhovej značke modrej alebo žltej farby platí najďalej po vzdialenejšiu hranicu križovatky, ak nie je ukončená alebo zopakovaná za križovatkou podľa § 7 ods. 5, alebo po pruhovú značku modrej alebo žltej farby bez vyobrazenej regulačnej značky,

d) pozdĺžnu súvislú čiaru možno prechádzať alebo nákladom presahovať aj vtedy, ak je to potrebné na odbočovanie na pozemok ležiaci vedľa cesty, do areálu s obmedzeným prístupom, oploteného objektu, garáže, na parkovisko, do obratiska električiek a podobných miest, na odbočovanie na poľnú cestu, lesnú cestu, cestičku pre cyklistov alebo na vchádzanie na cestu,

e) pozdĺžna súvislá čiara žltej farby vyznačuje zákaz zastavenia a státia z oboch strán čiary,

f) pozdĺžna prerušovaná čiara žltej farby vyznačuje zákaz státia z oboch strán čiary.

Podľa § 30 ods. 5 do 31. marca 2024 platí:

Dopravné značky a dopravné zariadenia podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení účinnom do 31. marca 2020 možno umiestňovať a vyznačovať aj po 1. apríli 2020, ak bolo ich použitie určené do 31. marca 2020. Priecestné zabezpečovacie zariadenia s červenými striedavo prerušovanými svetlami možno umiestňovať aj po 1. apríli 2020, ak bolo ich použitie určené do 31. marca 2024. Priecestné zabezpečovacie zariadenia s červenými striedavo prerušovanými svetlami možno umiestňovať ako náhradu za takéto zariadenia do 31. marca 2024.

Podľa § 30a platia do 31. marca 2024 aj nasledujúce prechodné ustanovenia:

a) najvyššia dovolená rýchlosť vyplývajúca zo značky umiestnenej pri okraji cesty platí najďalej po miesta uvedené v § 30 ods. 2 písm. a) alebo po koniec obce,